2020-05-21T17:56:15+03:00
Общество

В Казани под строительство второй линии метро власти изымут землю вместе с домами

Речь идет о Приволжском и Советском районах столицы Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Тоннель тем временем уже прокладывают. Фото: president.tatar.ruТоннель тем временем уже прокладывают. Фото: president.tatar.ru
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Казанские власти опираясь на Земельный и Гражданские кодексы России решили изъять землю, причем вместе с находящийся на ней недвижимостью, под строительство второй линии метрополитена. Речь идет о Приволжском и Советском районах города.

Так, согласно решению Казгордумы о строительстве первого участка - от улицы Сахарова до улицы Фучика, Исполком столицы Татарстана постановил изъять участки в течение ближайших трех лет, направить их владельцам и расположенных на них строениям соответствующее уведомление, а также провести оценку рыночной стоимости изымаемой недвижимости и заключить с ее владельцами соглашения.

Напомним, что от будущей станции метро «улица академика Сахарова» уже прокладывают тоннели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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