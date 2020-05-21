В Казани под строительство второй линии метро власти изымут землю вместе с домами

Казанские власти опираясь на Земельный и Гражданские кодексы России решили изъять землю, причем вместе с находящийся на ней недвижимостью, под строительство второй линии метрополитена. Речь идет о Приволжском и Советском районах города.

Так, согласно решению Казгордумы о строительстве первого участка - от улицы Сахарова до улицы Фучика, Исполком столицы Татарстана постановил изъять участки в течение ближайших трех лет, направить их владельцам и расположенных на них строениям соответствующее уведомление, а также провести оценку рыночной стоимости изымаемой недвижимости и заключить с ее владельцами соглашения.

Напомним, что от будущей станции метро «улица академика Сахарова» уже прокладывают тоннели.