В Казани под строительство второй линии метро власти изымут землю вместе с домами
Казанские власти опираясь на Земельный и Гражданские кодексы России решили изъять землю, причем вместе с находящийся на ней недвижимостью, под строительство второй линии метрополитена. Речь идет о Приволжском и Советском районах города.
Так, согласно решению Казгордумы о строительстве первого участка - от улицы Сахарова до улицы Фучика, Исполком столицы Татарстана постановил изъять участки в течение ближайших трех лет, направить их владельцам и расположенных на них строениям соответствующее уведомление, а также провести оценку рыночной стоимости изымаемой недвижимости и заключить с ее владельцами соглашения.
Напомним, что от будущей станции метро «улица академика Сахарова» уже прокладывают тоннели.
ИСТОЧНИК KP.RU