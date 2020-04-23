В Казани начали прокладывать тоннели от будущей станции метро «Сахарова»
Сегодня, 23 апреля, стройку новой станции казанского метро «Сахарова» посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Фото: president.tatar.ru
В этот день там как раз начали бурить проходные тоннели первого участка второй линии метрополитена. Она в итоге должна соединить пять районов столицы республики: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.
Тоннели пройдут под улицами Фучика, Сахарова, Космонавтов (Советская площадь), Компрессорная, под Футбольным стадионом, улицам Чуйкова, Волгоградская и Восстания.
Фото: president.tatar.ru
Строить вторую линию метро будут в несколько этапов. Так, длина первого участка от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 км. На нем также появятся «10-ый микрорайон» и «100-летие ТАССР».
- Какой бы ни был кризис, строить надо, - глядя на стройку заявил Рустам Минниханов, отмечая непростую экономическую ситуацию в стране и мире.
СПРАВКА
Сейчас после завершения строительства станции метро «Дубравная» - общая протяженность казанского метрополитена составляет 19,4 км, количество станций – 11: «Дубравная», «Проспект Победы», «Горки», «Аметьево», «Суконная Слобода», «Площадь Тукая», «Кремлёвская», «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный Вокзал» и «Авиастроительная».
ИСТОЧНИК KP.RU