2020-04-23T18:44:42+03:00
Общество

В Казани начали прокладывать тоннели от будущей станции метро «Сахарова»

Стройку посетил президент Татарстана Рустам Минниханов [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Сегодня, 23 апреля, стройку новой станции казанского метро «Сахарова» посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: president.tatar.ru

Фото: president.tatar.ru

В этот день там как раз начали бурить проходные тоннели первого участка второй линии метрополитена. Она в итоге должна соединить пять районов столицы республики: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.

Тоннели пройдут под улицами Фучика, Сахарова, Космонавтов (Советская площадь), Компрессорная, под Футбольным стадионом, улицам Чуйкова, Волгоградская и Восстания.

Фото: president.tatar.ru

Фото: president.tatar.ru

Строить вторую линию метро будут в несколько этапов. Так, длина первого участка от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 км. На нем также появятся «10-ый микрорайон» и «100-летие ТАССР».

- Какой бы ни был кризис, строить надо, - глядя на стройку заявил Рустам Минниханов, отмечая непростую экономическую ситуацию в стране и мире.

СПРАВКА

Сейчас после завершения строительства станции метро «Дубравная» - общая протяженность казанского метрополитена составляет 19,4 км, количество станций – 11: «Дубравная», «Проспект Победы», «Горки», «Аметьево», «Суконная Слобода», «Площадь Тукая», «Кремлёвская», «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный Вокзал» и «Авиастроительная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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