Не больше +18 и дожди с грозами: погода в Татарстане до конца недели

В Татарстане на 19 мая было объявлено штормовое предупреждение – ожидаются сильные дожди, грозы и град, а также ветер до 20 м/с, локально до 24 м/с.

Но на этом для жителей республики ненастья не закончатся. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью 20 мая сохранится похожая погода, а днем дожди пройдут в северных и восточных районах, температура воздуха будет в пределах от +11 до +16 градусов.

В четверг, 21 мая, под влиянием тыловой части циклона местами также прогнозируются кратковременные дожди. Ветер умеренный. Ночью не исключены слабые заморозки. Днем столбики термометров максимум покажут до +18 градусов.

Сохранится такая погода и 22, и 23 мая. Будет прохладно и дожди, правда небольшие. Температура воздуха днем от +12 до +17.