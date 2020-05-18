На 19 мая в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

18 Май 2020 2020-05-18T12:38:29+03:00

В отдельных районах республики скорость ветра в порывах может достигать и 24 м/с. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возможен не только сильный дождь, но даже и град

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На основании прогноза Гидрометцентра Татарстана МЧС республики объявило в регионе штормовое предупреждение.

Так, днем и вечером 19 мая, вторник, на территории Татарстана местами ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 20 м/с, в том числе и в Казани, а в отдельных районах республики его скорость может достигать и 24 м/с.

При этом, температура днем ожидается в пределах от +14 до +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU