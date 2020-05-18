Защитник «Рубина» заболел коронавирусом

Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительныи тест на COVID-19. Футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе. 22-летний футболист перешел в «Рубин» из «Ростова» на правах аренды в июле 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе казанского клуба, игрок находится на самоизоляции в родном городе с начала апреля. С другими членами команды Плиев не контактировал.

– Желаем Константину скорейшего выздоровления! – говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Константин Плиев в матче с «Сочи».Фото: Алина НИЗАМОВА

Это второй случай подтвержденного коронавируса у футболиста РПЛ. 16 мая стало известно, что футболист московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус. За день до этого, 15 мая, РФС приняла решение возобновить сезон с 21 июня.

В связи с этим руководство и тренерский штаб «Рубина» объявили, что команда соберется на клубной базе уже 16 мая и возобновит тренировки с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба. Однако без иностранных футболистов, которые должны присоединиться к команде сразу после того, как получат разрешение на въезд в Россию. Ранее наставник казанцев Леонид Слуцкий, в отличие от самого клуба, выступал против возобновления сезона.

Напомним, первым заболевшим коронавирусом в Татарстане стал именно профессиональный спортсмен - игрок казанской волейбольной команды «Зенит» Эрвин Нгапет.

Спортсмен почувствовал себя плохо в начале марта, когда вернулся из Франции. Волейболист идеально соблюдал режим сначала самоизоляции, а после и нахождения в медучреждении. 26 марта его выписали из республиканской инфекционной больницы.