«Рубин» продолжит сезон с 21 июня, а «Нефтехимик» и «КАМАЗ» завершили его досрочно

Казанский «Рубин» продолжит выступление в сезоне 2019/20. 15 мая РФС принял решение возобновить сезон российской премьер-лиги с 21 июня. Так, структура календаря возобновляемого сезона предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели. Подробное расписание туров опубликуют позднее.

Сезоны ФНЛ и РПЛ же завершены по состоянию на 17 марта. Что означает, что нижнекамский «Нефтехимик» и челнинский «КАМАЗ» прекратили свою борьбу за выход в следующую лигу. Нижнекамцы перед паузой из-за коронавируса остановились на 5 строчке турнирной таблицы в своей лиге, а челнинцы – на четвертой.

Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти, он будет принят после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей. Кроме того, в регламент чемпионата внесут изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). В это время минспорт Татарстана разрешил тренировочный процесс для представителей профессиональных клубов и членов сборных команд.

Игры пройдут без болельщиков.Фото: Алина НИЗАМОВА

По итогам сезона два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей. Соответственно из ФНЛ напрямую поднимутся два лучших клуба по спортивным результатам. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае, эти клубы заменят на другие, причем приоритет отдадут командам, занявшим 15-е и 16-е места в этом сезоне РПЛ.

Напомним, перед паузой из-за коронавируса «Рубин» остановился на 14-й строчке в турнирной таблице. Таким образом, в случае , если казанцы опустятся еще ниже в таблице, они могут покинуть премьер-лигу. Однако для этого первая и вторая команды ФНЛ должны пройти лицензирование.

Тем не менее, руководство и тренерский штаб «Рубина» приняли решение собраться на клубной базе уже 16 мая и возобновить тренировки с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба. Иностранные футболисты Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и Сильвие Бегич, находящиеся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как получат разрешение на въезд в Россию. Напомним, что наставник казанцев Леонид Слуцкий, в отличие от самого клуба, выступал против возобновления сезона.

Казанцы соберутся на клубной базе уже 16 мая.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Если грубо говорить, то да, я противник того, чтобы доигрывать этот чемпионат. Глобально я, как и любой человек из профессии, за то, чтобы как можно быстрее начать играть. Я сейчас не выступаю как главный тренер команды, которая активно борется за выживание в РПЛ. Я даже могу сказать, что моя позиция не совпадает с позицией руководства «Рубина». Я просто как человек, находящийся внутри и пытающийся быть максимально объективным. – цитирует слова Слуцкого в ролике на YouTube-канале Василия Уткина портал Championat.com. – Первое – нужно получить разрешение от Минавиации и Роспотребнадзора о возвращении легионеров. 70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства – республики и Московской области с Москвой – о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, что все легионеры могут начать тренироваться в лучшем случае 4-5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11-12 марта. То есть это будет почти три месяца, как никто не тренировался. Для тренеров это беспрецедентный случай – никогда не было такого, чтобы футболист столько сидел дома и крутил велосипед. Прежде всего я говорю о рисках, связанных со здоровьем игроков. Абсолютно непонятно, как поведёт себя ваш опорно-двигательный аппарат.