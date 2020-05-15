«Рубин» и УНИКС скоро могут вернуться к тренировкам

В Татарстане разрешили тренировочный процесс для представителей профессиональных клубов и членов сборных команд. Соответствующий приказ 13 мая подписал министр спорта республики Владимир Леонов.

Так, с этого дня на территории Татарстана разрешается организация тренировочного процесса для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку.

Также разрешение касается и членов спортивных сборных команд России, а также Татарстана, профессиональных спортивных клубов. Однако в возобновлении тренировок сейчас заинтересованы не все татарстанские клубы. Например, у «Ак Барса» и «Зенита» чемпионаты завершены досрочно и уже началась селекционная работа. А вот у баскетбольного УНИКСа и футбольного «Рубина» еще нет определенности.

УНИКС в матче с «Цедевитой Олимпией».Фото: Алина НИЗАМОВА

Кубок Европы, в котором выступает УНИКС, еще не объявил о завершении сезона. Решение о его возможном продлении будет только в конце мая. Сейчас же почти вся команда и главный тренер Димитрис Прифтис разъехалась по своим странам, в столице Татарстана остались немногие.

«Рубин» же заявил, что выступает за возобновление футбольного чемпионата России, как и многие другие клубы страны. Этот вопрос может решиться уже сегодня, 15 мая, когда состоится заседание РФС и РПЛ. Однако у казанцев большая часть команды и ее главный тренер Леонид Слуцкий также находятся не в Казани. Сам наставник «Рубина» считает, что чемпионат надо завершать, игроки просто не успеют набрать форму.

– Если грубо говорить, то да, я противник того, чтобы доигрывать этот чемпионат. Глобально я, как и любой человек из профессии, за то, чтобы как можно быстрее начать играть. Я сейчас не выступаю как главный тренер команды, которая активно борется за выживание в РПЛ. Я даже могу сказать, что моя позиция не совпадает с позицией руководства «Рубина». Я просто как человек, находящийся внутри и пытающийся быть максимально объективным. – цитирует слова Слуцкого в ролике на YouTube-канале Василия Уткина портал Championat.com. – Первое – нужно получить разрешение от Минавиации и Роспотребнадзора о возвращении легионеров. 70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства – республики и Московской области с Москвой – о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, что все легионеры могут начать тренироваться в лучшем случае 4-5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11-12 марта. То есть это будет почти три месяца, как никто не тренировался. Для тренеров это беспрецедентный случай – никогда не было такого, чтобы футболист столько сидел дома и крутил велосипед. Прежде всего я говорю о рисках, связанных со здоровьем игроков. Абсолютно непонятно, как поведёт себя ваш опорно-двигательный аппарат.

Леонид Слуцкий.Фото: Алина НИЗАМОВА

В соответствии с приказом министра спорта Татарстана руководители бюджетных учреждений, на балансе которых находятся спортивные объекты, должны обеспечить их работу для организации тренировочного процесса с указанными категориями спортсменов.

Возобновление занятий возможно только с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, направленных на профилактику коронавирусной инфекции COVID-19.

– Те ограничительные меры, которые были приняты в рамках противодействия распространения коронавируса, особенно сильно коснулись наших ведущих спортсменов, членов сборных Татарстана и России, а также профессиональных клубов, которые вынуждены были прервать тренировочный процесс. С учетом специфики многих видов спорта, как, к примеру, водных, в полной мере сохранять форму в домашних условиях не так просто, – заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. – Понятно, что все соскучились по полноценным занятиям физкультурой и спортом, мы активно взаимодействуем с республиканским штабом, вместе с которым будем следить за развитием ситуации. Когда условия будут позволять, мы начнем открывать объекты для всех желающих.