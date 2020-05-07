День Победы 2020 в Казани: подробная программа и когда запустят салют

Пандемия коронавируса, конечно, изменила привычное течение дней. Ограничения коснулись и Дня Победы. Полюбившаяся казанцам акция Бессмертный полк в этом году пройдет в онлайн-формате, ровно как и вся развлекательная и культурная программа. "Комсомолка" узнала, что нельзя пропустить в День Победы 2020 в Казани и будет ли все-таки праздничный салют.

8 МАЯ

8 мая в 9.00 в Казани состоится праздничный заезд военной исторической техники. Колонна проедет по маршруту: Оренбургский тракт – улица Павлюхина, переезд на Вишневского – проспект Амирхана – улица Чуйкова – улица Восстания – кольцо на Горьковском шоссе – улица Болотникова – улица Вахитова – Кремлевская дамба – улица Лево-Булачная – улица Павлюхина – Оренбургский тракт. Горожане смогут увидеть заезд из окон своих квартир.

В этот же день в парке Победы пройдет торжественная церемония поднятия Знамени Победы на 50-метровый флагшток.

9 МАЯ

День Победы начнется в 8.00 с праздничного заезда участников Республиканской общественной организации «Авторетроклуб-21». Они проедут на автомобилях военных лет от площади Первого мая, через мемориал в парке Урицкого, парк Победы до Вечного огня в парке Горького.

Кроме того, над городом пролетит звено вертолетов Ми-8 с флагами России, Татарстана и Знаменем Победы. А в 11.20 над акваторией Казанки можно будет увидеть модернизированный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь».

- В течение дня в городе будут проходить акции «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы» – казанцам предлагается вывесить на окна российский триколор и прикрепить рисунки, посвященные Дню Победы, - отмечают в мэрии Казани.

В полдень 9 мая казанцы могут выйти на балкон или подойти к открытому окну и спеть песню Давида Тухманова "День Победы", приняв тем самым участие в акции "Окно Победы".

В парке Победы главным событием станет открытие памятника Советскому солдату, прообразом которого стал Герой Советского Союза Гази Загитов, участвовавший в штурме и водружении Красного Знамени над зданием Рейхстага.

В 19.00 состоится всероссийская минута молчания, трансляция по телевидению начнется в 18.55 под бой московских курантов. После этого казанцы смогут присоединиться к акции #ПоемДвором. Для этого нужно будет выйти на балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты либо фотографии с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла. Планируется, что участники вновь споют песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

В 21.00 в YouTube и Instagram горожане смогут послушать онлайн-концерт Государственного камерного хора РТ «15 песен до Победы». А в 21.45 - поучаствовать во всероссийской акции «Свеча памяти». Для этого нужно будет зажечь свечи или фонарики у окон.

ТРАНСЛЯЦИЯ САЛЮТА И ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА

Без традиционного праздничного салюта и последующего за ним концерта в 22.00 горожан не оставят. Наблюдать их можно будет также дистанционно. Трансляцию будет вести телеканал ТНВ.

КАК ПОГОДКА?

По прогнозам, погода в Татарстане на 9 Мая 2020 предполагает днем местами дождь и грозу, при последней ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах от +9 до +14 градусов, а в светлое время суток дело дойдет и до +28.

К слову, такая же ситуация с погодой в республике сложиться и в канун Дня Победы 2020 – 8 мая. Только днем обойдется без существенных осадков.

Тепло сохранится в Татарстане и 10 мая. Так, по предварительному прогнозу, в регионе местами пройдет дождь, также возможна гроза.