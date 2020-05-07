«Волонтеры Победы» и благотворительный фонд «Махеев» проводят акцию «Дети войны - дети Победы»

В течение нескольких дней волонтеры при поддержке благотворительного фонда «Махеев» поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, «детей войны» и тружеников тыла с наступающим праздником Победы. Более 1000 подарков с продуктами производства компании «Эссен Продакшн АГ» и поздравительные открытки от учредителя фонда Леонида Барышева и депутатов городского совета Елабуги предстоит раздать волонтерам в Елабуге, селе Тарловка Елабужского района, в Набережных Челнах и части Тукаевского района.

Представители благотворительного фонда «Махеев», общественного проекта «Инициатива Елабуги», активисты благотворительных проектов «Эстафета добра» и «Волонтеры Победы» в течение нескольких дней перед празднованием 75-й годовщины Великой Победы, проводят благотворительную акцию «Дети войны - дети Победы». Участников Великой Отечественной войны, «детей войны» и тружеников тыла навещают с поздравлениями и подарками. Каждый ветеран получит поздравительную открытку с теплыми словами благодарности от основателя благотворительного фонда «Махеев» - депутата Госсовета РТ Леонида Барышева и депутатов елабужского городского совета Ильшата Шаймуратова и Романа Есаулова. Также волонтеры вручат подарки с продуктами производства компании «Эссен Продакшн АГ».

Благотворительный фонд «Махеев» и представители общественного движения «Инициатива Елабуги» не только поздравляют фронтовиков перед праздниками, но и при необходимости оказывают посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Параллельно с поздравлениями волонтеры проверяют условия, в которых живут пожилые люди. Эту информацию благотворители смогут использовать для оказания адресной помощи нуждающимся в ней ветеранам и детям войны. И не только материальной помощи. Организаторы акции добиваются содействия людям со стороны органов соцзащиты.

На основании актов обследования жилищных условий, для ветеранов войны и труда приобретаются бытовая техника – холодильники, стиральные машины, газовые плиты, а также сантехническое оборудование. Помощь оказывается и в ремонте квартир. Ежегодно фонд выделяет деньги на нужды участников войны и тружеников тыла. Такой помощью пожилым людям благотворительный фонд «Махеев» занимается системно и неслучайно Леонид Барышев получил статус почетного волонтера.

Надежда Андреевна Разина, активист общественного проекта «Инициатива Елабуги», председатель городской организации «Дети войны»:

«Эта акция – замечательная, в Елабуге она проходит уже несколько лет подряд. Я тоже участвую в раздаче подарков и вижу, что реакция людей, тех, кому вручают подарки – самая положительная, все очень довольны. Дело даже не в том, что лежит в подарочных наборах, сколько там подарков, радость у людей от того, что их не забыли. Я сама из «детей войны», родилась в 1937 году, и могу сказать, что, когда вот так заботятся о «детях войны» – отдают дань памяти погибшим на войне нашим отцам и братьям»

Благотворительные акции в поддержку поколения, заставшего Великую Отечественную войну, приурочены и к другим праздникам. К примеру, в преддверии Международного женского дня волонтеры от фонда поздравляют пожилых женщин, которые по состоянию здоровья не выходят из дома. Регулярно поздравления от фонда жители Елабуги получают и в Декаду пожилых людей, и в другие праздники.

СПРАВКА

Группа Компаний «Эссен Продакшн АГ» - один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год составил 20,75 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» - бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. тонн готовой продукции: 148,6 тыс. тонн майонеза, 42,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,3 тыс. тонн приправ, 11,3 тыс. тонн повидла, джемов, 27,8 тыс. тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 26 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO, ЭССЕН. На долю торговых сетей приходится более 25 % от общего объема продаж.

Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.

Генеральный директор - Барышев Леонид Анатольевич.