Компания «Эссен Продакшн АГ» и благотворительный фонд «Махеев» выделили денежные средства Елабужской ЦРБ на покупку необходимого оборудования

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции и подготовки ГАУЗ «Елабужской центральной районной больницы» к возможности приема большего количества пациентов, руководство клиники обратилось за помощью в местные коммерческие структуры. Компания «Эссен Продакшн АГ» и благотворительный фонд «Махеев» откликнулись на просьбу медиков и выделили денежные средства на приобретение клиникой стиральных машин и санитайзеров укомплектованных расходными дезинфицирующими материалами.

Для соблюдения всех необходимых мер по обеспечению безопасности рабочего процесса в период пандемии, ГАУЗ «Елабужской центральной районной больнице», потребовалась доукомплектация дополнительным оборудованием. В период, когда здоровье и жизнь граждан находится под угрозой, в благотворительном фонде «Махеев» было принято решение оказать помощь медицинскому учреждению.

Несколько стиральных машин на сумму 90 тысяч рублей были приобретены для бесперебойной работы хозяйственного блока. На сумму в 650 тысяч рублей приобретены санитайзеры с расходными дезинфицирующими растворами для установки в палатах и коридорах клиники.

Все это оборудование будет использовано для облегчения работы врачей, лечащих жителей города и района.

Справка о компании «Эссен Продакшн АГ»:

Группа Компаний «Эссен Продакшн АГ» - один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год составил 20,75 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» - бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. тонн готовой продукции: 148,6 тыс. тонн майонеза, 42,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,3 тыс. тонн приправ, 11,3 тыс. тонн повидла, джемов, 27,8 тыс. тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 26 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях,

таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO. На долю торговых сетей приходится более 25 % от общего объема продаж.

Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.

Генеральный директор - Барышев Леонид Анатольевич.