2020-04-28T19:15:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Врио главы Чувашии Олег Николаев на совещании у Путина: 28 апреля выписали 38 человек переболевших коронавирусом

Также руководитель региона отметил вопрос нехватки в регионе аппаратов искусственной вентиляции легких
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: правительство ЧувашииФото: правительство Чувашии
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В этот вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин перед онлайн-совещанием с главами регионов объявил о продлении нерабочей недели до 11 мая включительно. В нее решением главы государства вошли 6,7 и 8 мая.

Также Владимир Путин отметил, что его поручение о развертывании дополнительных коек в медучреждениях для зараженных коронавирусом субъектами РФ было даже перевыполнено.

Так, врио главы Чувашии Олег Николаев на онлайн-совещании сообщил президенту России, что по его поручению в республике было развернуто все указанные 609 коек и это количество еще можно увеличить.

Но есть и проблемы – пока на все койки не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего 53 аппарата. Вопрос с их нехваткой, по словам Николаева, будет решен в ближайшее время. Так, Чувашией уже подписан ряд договоров на поставку 145 аппаратов ИВЛ за деньги выделенные на эти цели из федерального бюджета. Первые 10 из них должны поступить в республику уже в первых числах мая.

- Всего в республике зафиксировано 502 зараженных коронавирусом. Темп прироста заболевших в регионе чуть выше общероссийских показателей – 12,2%. Но за последние дни темпы стабилизировались. Сегодня было выписано 38 человек. Всего за весь период в республике выздоровело 97 человек, - также доложил Путину врио главы Чувашии Олег Николаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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