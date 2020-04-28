2020-04-28T18:44:46+03:00
Общество

Кто в Татарстане найдет работу в 2021 - 2027 годы?

Какие специальности будут востребованы в ближайшие годы? Мнение специалистов Минтруда Татарстана
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Больше всего шансов на трудоустройство у ИТ-специалистов. Фото: pixabay.comБольше всего шансов на трудоустройство у ИТ-специалистов. Фото: pixabay.com
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Прежде чем выбирать профессию, нужно познакомиться с реалиями рынка труда. Стоит знать, к примеру, что благодаря развитию промышленного сектора, строительства и дорожного строительства, внедрению инновационных технологий в Татарстане будет расти спрос на технических специалистов.

Будут нужны и сотрудники со средним специальным образованием, и инженеры, энергетики, специалисты сервисного обслуживания с высшим образованием, отмечают казанские профориентологи. Из-за демографической ямы нехватка многих специалистов усилится. Причем даже рабочие нужны новой формации - с высокой квалификацией, знающие сложное оборудование.

Итак, представителей каких профессий ждут на работу в ближайшие годы? Смотрим перечень востребованных специальностей, составленный Министерством труда, занятости и соцзащиты Татарстана на 2021 - 2027 годы (по направлению «высшее образование»).

Представлен большой список ИТ-специальностей: инфокоммуникационные технологии и системы связи, информационная безопасность, в том числе телекоммуникационных, автоматизированных систем, и др.

Интересующиеся организацией пространства увидят в списке градостроительство, дизайн архитектурной среды.

Среди технических специальностей в перечне встречаются относящиеся к авиастроению и эксплуатации воздушных судов.

Широко представлены направления, связанные с медициной, музыкой и шоу-бизнесом.

Какие специалисты среднего звена и квалифицированные рабочие нужны экономике Татарстана в ближайшие годы, читайте в специальном выпуске «Комсомольской правды» - «Справочник абитуриента 2020».

Здесь вы найдете рекомендации профориентолога, советы, как готовиться к ЕГЭ-2020, как пройти испытания успешно, а также информацию, где можно получить выбранную профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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