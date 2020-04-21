2020-04-21T12:18:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница Йошкар-Олы, переболевшая коронавирусом, родила здорового ребенка

Инфицированную женщину госпитализировали на позднем сроке беременности
Лика ИСАЕВА
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Лечение матери в итоге оказалось эффективным и тестирование на коронавирусную инфекцию дало отрицательный результат.Лечение матери в итоге оказалось эффективным и тестирование на коронавирусную инфекцию дало отрицательный результат.
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Среди тех жителей республики, чей тест на COVID-19 оказался положительным, была и беременная жительница Йошкар-Олы. На тот момент она находилась на позднем сроке беременности и ее сначала госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с диагнозом «пневмония». Когда спустя некоторое время тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным, пациентку взяли под усиленное наблюдение.

- Тактика ведения пациентки нашими врачами, согласовывалась со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и была ими одобрена, - рассказал главный акушер-гинеколог Минздрава Марий Эл Виктор Дробышев. - Когда диагноз подтвердился, то ее перевели в корпус Медведевской центральной районной больницы, перепрофилированный для лечения больных хирургического и акушерско-гинекологического профиля с COVID-19.

Лечение в итоге оказалось эффективным и тестирование на коронавирусную инфекцию дало отрицательный результат. Когда у женины начались схватки, то ее перевели в изолятор Перинатального центра. Там и родилась девочка. Несмотря на то, что у ее матери был коронавирус, у ребенка не было обнаружено никаких признаков инфекции.

Сейчас женщина с новорожденной дочкой выписаны, но они все еще остаются под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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