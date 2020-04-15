Коронавирус в Татарстане: ежедневный рост зараженных составил 15,2%

Про ситуацию с коронавирусом во время онлайн-брифинга с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он отметил, что на сегодня, 15 апреля, в республике уже 107 подтвержденных диагнозов covid-19.

- В среднем в республике ежедневный прирост заболевших достигает 15,2% - отметил Марат Садыков. – Среди уже находящихся на лечении пятеро пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается как тяжелое.

В 35-52 % СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРОТЕКАЕТ БЕССИМПТОМНО

Все эти пациенты находятся в Казани. Их жизни спасают медики РКБ, РКИБ, БСМП «7-горбольница». Среди заболевших более всего людей в возрасте 60 +, но есть и несовершеннолетние.

Течение болезни коронавирусной инфекции напоминает ОРВИ и пневмонию. Из-за схожести этих симптомов возник вопрос: «Нет ли у нас сейчас всплеска показателей смертей из-за пневмонии? Может, так маскируется вирус, выкашивая народ?».

Но Садыков успокоил: показатели смертности от пневмонии остались на прежнем уровне, по сравнению с цифрами за последние три года. Если ранее этот показатель был 12,2 случая на 1000 смертей, то за первые три месяца 2020 года это 11 случаев.

ИНФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ

В Татарстане заболели и трое из врачей, которые занимались лечением госпитализированных с covid-19. Их состояние коллегами оценивается как удовлетворительное.

При этом среди персонала Высокогорской ЦРБ, где инфекцию выявили у главврача, заболевших нет. Сама медик заразилась коронавирусом от своей дочери, которая вернулась из поездки в Чехию.

Главврач проходит лечение в Казани. Будет ли она наказана за то, что не ушла на домашний карантин после контакта с дочерью, приехавшей из заграницы, Садыков затруднился ответить.

ГОТОВНОСТЬ

Всего в республике к принятию инфицированных коронавирусом полностью готовы 26 лечебных учреждений, расположенные в разных городах. Это – многопрофильные клиники, ведь зачастую течение болезни обостряет другие, хронические недуги.

Всего в Татарстане готовы развернуть более 3 тысяч коек для лечения «короны».

- Мы готовы пойти по ухудшенному сценарию, - отметил Марат Садыков.

ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС И ТУРИСТЫ

Сейчас в республике тесты на коронавирусную инфекцию можно сдать в 10 лабораториях, 9 из них – государственные. К концу апреля, по мнению министра здравоохранения Татарстана, появится еще один тест.

Также по словам Садыкова, в казанский санаторий «Ливадия» отправят 115 туристов застрявших из-за коронавируса в Таиланде. Самолет с ними ожидается в Татарстане уже 16 апреля. Остальных его пассажиров - 21 человек, будут отправлены на обсервацию в Уфу.

ЗАРПЛАТА ВРАЧАМ

- Зарплату должны были выплатить всем! - заверил глава Минздрава Татарстана.

Сделал он это на вопрос журналистов о том, что врачи, медсестры, санитары и лаборанты в апреле очень удивились своими зарплатами - с них сняли все надбавки.

Тут же и замминистра здравоохранения Татарстана Айрат Гарипов заявил, что до 15 апреля все суммы будут выплачены. На деле же, как сообщили "Комсомолке" медики, обещанных надбавок они так и не увидели. Марат Садыков заявил, что обо всех случаях он просит сообщать ему лично, а также что вопрос начисления надбавок в связи с коронавирусом в Татарстане еще решен не до конца.