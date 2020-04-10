2020-04-10T19:28:41+03:00
Общество

В Казани коронавирус оставил мать погибшего Героя России без жизненно необходимых лекарств

Из-за режима самоизоляции в Татарстане у 74-летней матери казанского танкиста Алексея Козина препаратов от сахарного диабета осталось всего на два дня
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Лариса Козина во время церемонии открытия бюста сынуЛариса Козина во время церемонии открытия бюста сынуФото: Мэрия Казани
Изменить размер текста:

74-летняя Лариса Александровна Козина заболела диабетом на нервной почве, как она считает сама. 5 сентября 1999 года в бою в Новолакском районе Дагестана погиб ее сын - выпускник казанской гимназии №7 и Казанского танкового училища Алексей Козин.

Он прикрывал отход сослуживцев во время нападения боевиков. За этот подвиг лейтенант Алексей Козин получил звание Героя России посмертно.

Через два года женщине, у которой сын был единственной радостью и родственником, поставили диагноз сахарный диабет 2 типа. С тех пор она сидит на таблетках - от уколов инсулина она пока отказывается.

Алексей был ее единственным сыном Фото: Личный архив героя публикации

Алексей был ее единственным сыномФото: Личный архив героя публикации

Во время объявленного режима полной самоизоляции в Татарстане женщина оказалась в непростой ситуации. Человек она дисциплинированный и законопослушный, на улицу не выходит. Услышав объявление, что с 28 марта людям старше 65-ти лет это нежелательно, Лариса Козина зашла в магазин и закупилась всеми необходимым продуктами на первое время.

- Гречку я держу в холодильнике, как и рекомендовано, - призналась она корреспонденту "КП-Казань". - Мусор накопила немного, так как его помогли выбросить сотрудники Росгвардии, которые приезжали на днях с набором продуктов. У меня сейчас все есть, но вот лекарства только... Их осталось на два дня.

Мемориальная табличка на доме, где жил Алексей Козин Фото: Мэрия Казани

Мемориальная табличка на доме, где жил Алексей КозинФото: Мэрия Казани

Для того, чтобы получить новый рецепт, Козиной надо идти к врачу. Но в нынешних условиях самоизоляции это целая спецоперация - поликлиники приостановили прием пациентов. Куда ей теперь обращаться, женщина не знает. Да и то, что она получает по бесплатным рецептам, ей мало подходит.

Выручала приятельница, поделилась импортным лекарством, но оно у Ларисы Александровны как НЗ - принимает только в экстренных случаях, как сейчас, например. Если в ближайшие дни у нее не будет препаратов, то женщине придется худо. Закончился у нее и гель, который помогал удерживать зубные протезы. А без них пережевывать пищу она не сможет.

Одно время ей помогали в ведомственной поликлинике МВД, но сейчас Козина не решается побеспокоить их - ситуация в городе и так непростая, да и выбраться из дома она опасается.

В Казани открыт бюст Герою России Алексею Козину Фото: Мэрия Казани

В Казани открыт бюст Герою России Алексею КозинуФото: Мэрия Казани

А несколько дней назад она и вовсе чуть не стала жертвой телефонных мошенников.

Аферисты так заболтали пенсионерку, что она едва не лишилась всех своих сбережений. Спасло то, что в процессе перевода денег Лариса Александровна уточняла свои действия у настоящего оператора банка. Опытная операционистка объяснила пенсионерке, что та едва не подарила все деньги мошенникам. Счета и карты от греха подальше в итоге были заблокированы.

- Мне помогли сотрудники Ново-Савиновского отдела полиции, сопроводили в банк, я написала там заявления, теперь надо получить перевыпущенные карты, но пока я не могу выйти из дома, - призналась Лариса Козина. - Над оплачивать квартплату, коммунальные платежи, а счета заблокированы.

Лариса Александровна жаловаться не умеет. Любую помощь принимает с благодарностью и всякий раз отмечает отзывчивость окружающих ее людей и их готовность придти на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Не пускают даже родных: во сколько обходится лечение Надежды Бабкиной
Сотрудники Росгвардии Татарстана навестили мать Героя России во время самоизоляции в Казани
В Чувашии на борьбу с коронавирусом выделили еще 128 миллионов рублей
В Марий Эл гости двое суток пьянствовал в доме зарубленного топором приятеля
«Поднял на меня руку»: жена актера Павла Прилучного заявила о насилии во время самоизоляции
В Татарстане во время пожара пострадала 64-летняя пенсионерка
Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул
«Том Сойер Фест 2020» в Казани: волонтеры восстановят дом Покровского
В Казани на станции Восстание построят современный пешеходный переход через ж/д пути
В Татарстане пропала 60-летняя Валентина Кириллова, которая нуждается в медицинской помощи
В Чувашии в ДТП "Лады" и "Газели" один человек погиб, два пострадали
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
В Чебоксарах на время пандемии коронавируса отменили плату за проживание в общежитиях трех вузов
Минздрав Татарстана: снижение заболеваемости коронавиурсом ожидается к июню
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
В Казань на огромном самолете «Руслан» доставили 5,8 миллиона медицинских масок и оборудование для их производства
В Казани на улице Гвардейская обнаружена свалка высотой с двухэтажный дом
В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну
В Казани под колеса отечественной "Нивы" попал пешеход-нарушитель
В Чебоксарах пьяный водитель врезался в иномарку и в столб, пострадала пассажирка
В Татарстане экс-чиновница подозревается в незаконном оформлении соцвыплаты на 2 миллиона рублей
В Казани иностранные студенты стали волонтерами и помогают пенсионерам
Житель Чебоксар вступился за девушку и был зарезан
Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев