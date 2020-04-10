2020-04-10T19:26:47+03:00
Общество

Сотрудники Росгвардии Татарстана навестили мать Героя России во время самоизоляции в Казани

Ларисе Козиной они привезли продуктовый набор
Лика ИСАЕВА
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Росгвардейцы передали женщине продуктовый наборРосгвардейцы передали женщине продуктовый наборФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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Сотрудники Росгвардии Татарстана навестили ветеранов службы и Ларису Козину, маму погибшего в 1999 году танкиста Алексея Козина. Лейтенант погиб во время прикрытия отхода сослуживцев во время боестолкновения на территории Дагестана. За свой подвиг Алексей Козин был посмертно удостоен звания Героя России.

74-летней женщине росгвардейцы привезли внушительный набор продуктов - колбасу, крупы, макароны, масло. Хоть Лариса Козина и приглашала их зайти в гости выпить чай, росгвардейцы вежливо отказались - во время режима самоизоляции необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра и пользоваться индивидуальными средствами защиты: масками, перчатками.

Росгвардейцы, помня о том, что лицам старше 65-ти лет не рекомендуется выходить из квартир, также вынесли накопившийся мусор из квартиры пенсионерки.

- Наша задача оказывать необходимую помощь для ветеранов, и это не только передача продуктов и средств индивидуальной защиты, но и индивидуальный подход к каждому, кто находится на самоизоляции, - сообщил "Комсомолке" начальник пресс-службы Росгвардии Татарстана Игорь Силко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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