Сотрудники Росгвардии Татарстана навестили мать Героя России во время самоизоляции в Казани
Сотрудники Росгвардии Татарстана навестили ветеранов службы и Ларису Козину, маму погибшего в 1999 году танкиста Алексея Козина. Лейтенант погиб во время прикрытия отхода сослуживцев во время боестолкновения на территории Дагестана. За свой подвиг Алексей Козин был посмертно удостоен звания Героя России.
74-летней женщине росгвардейцы привезли внушительный набор продуктов - колбасу, крупы, макароны, масло. Хоть Лариса Козина и приглашала их зайти в гости выпить чай, росгвардейцы вежливо отказались - во время режима самоизоляции необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра и пользоваться индивидуальными средствами защиты: масками, перчатками.
Росгвардейцы, помня о том, что лицам старше 65-ти лет не рекомендуется выходить из квартир, также вынесли накопившийся мусор из квартиры пенсионерки.
- Наша задача оказывать необходимую помощь для ветеранов, и это не только передача продуктов и средств индивидуальной защиты, но и индивидуальный подход к каждому, кто находится на самоизоляции, - сообщил "Комсомолке" начальник пресс-службы Росгвардии Татарстана Игорь Силко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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