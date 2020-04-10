Минздрав Татарстана: снижение заболеваемости коронавиурсом ожидается к июню

10 Апр 2020 2020-04-10T12:17:32+03:00

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С начала пандемии коронавируса в Татарстане было зафиксировано 50 случаев коронавируса. 14 зараженных уже выздоровели, но новые пациенты с COVID-19 поступают к врачам если не ежедневно, то через день. Снижение заболеваемости в России ожидается к июню. Об этом во время пресс-конференции заявил главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

Вместе с тем врач отметил, что осенью 2020 года может произойти вторая волна заражений коронавирусом. Коллективный иммунитет к вирусу выработается после того, как им заболеет 70-75% населения страны. После этого заболевание может перейти в обычную сезонную респираторную вирусную инфекцию.

Однако все может измениться. По мнению Хаертынова, сценарий развития коронавируса зависит от того, как люди будут соблюдать режим самоизоляции и санитарно-гигиенические нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU