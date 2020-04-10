В Марий Эл выявлено 22 новых случая коронавируса: число зараженных достигло 59 человек

Утром в пятницу, 10 апреля, стало известно, что в Марий Эл зафиксировано 22 новых случая коронавиурса. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в регионе было выявлено 63 случая заражения, но трое вылечились, а одна женщина умерла. Лечение от коронавируса в регионе сейчас проходит 59 человек.

- В инфекционном отделении горбольницы Йошкар-Олы получают лечение 64 человека. 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, двое - на искусственной вентиляции легких. У 41 пациента состояние средней степени тяжести, у одного – легкая степень тяжести. 32 пациента нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в Минздраве Марий Эл. - В Детской республиканской клинической больнице находится один ребенок в удовлетворительном состоянии. В Звениговской ЦРБ проходит лечение один пациент с коронавирусом. Его состояние удовлетворительное. В отделении Медведевской ЦРБ, перепрофилированном под оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 хирургического и акушерско-гинекологического профиля, находится один пациент.