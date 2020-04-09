В Йошкар-Оле скончался первый пациент с коронавирусом: женщине было 37 лет

В Йошкар-Оле скончалась 37-летняя женщина, у который был подтвержден диагноз - коронавирус. Она находилась под присмотром врачей в городской больнице. Медики отмечают, что у пациентки и без инфекции было множество хронических заболеваний. Известно, что она заразилась пообщавшись с уже заболевшим коронавирусом.

- Пациентка поступила в отделение в состоянии средней тяжести. Течение болезни осложнилось двусторонней пневмонией. Заболевание развивалось на фоне множественной хронической неинфекционной патологии. В течение девяти суток состояние пациентки ухудшалось, в тяжелом состоянии она была переведена на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на проводимую терапию, пациентка скончалась, - сообщают в Минздраве Марий Эл.

Глава региона Александр Евстифеев уже выразил слова соболезнования близким женщины.

- Это невосполнимая утрата, в такой момент жители Марий Эл рядом с вами, - отметил он.

После Евстифеев в очередной раз попросил жителей Марий Эл соблюдать строгий режим самоизоляции, чтобы не распространять в регионе коронавирус.

- Меры, принятые Президентом России и правительством республики, вынужденные и направлены исключительно на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Они необходимы для сохранения жизней и здоровья граждан, - подчеркнул глава Марий Эл.

Напомним, сейчас в республике коронавирусом инфицированы 38 человек. С момента начала пандемии в регионе был зафиксирован 41 случай заражения, но двое уже выздоровели.