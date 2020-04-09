В Чувашии выявлено 15 новых случаев коронавируса: число зараженных достигло 33 человек
В Чувашии выявлено 15 новых случаев коронавируса. Двое из них - несовершеннолетние.
- Такой резкое увеличение число заразившихся было ожидаемо. Все пациенты были госпитализированы до результатов Нижегородской лаборатории с соблюдением протоколов, - объясняют в пресс-службе Минздрава республики.
Так, с начала пандемии в Чувашии заразилось 34 человека, но один из них уже вылечился. Четверо инфицированных находятся в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.
Зараженные проходят лечение в больнице скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии в Чебоксарах и Новочебоксарской городской больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU