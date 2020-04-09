2020-04-09T16:18:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии четверо зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Врачи оказывают им всю необходимую помощь
Алина ГАБДУЛИНА
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Зараженные проходят лечение в Чебоксарах и Новочебоксарске.Зараженные проходят лечение в Чебоксарах и Новочебоксарске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на четверг, 8 апреля, в Чувашии зафиксировано 19 случаев коронавируса, но один из инфицированных уже выздоровел. Так, в больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах и Новочебоксарской городской больнице находятся 18 пациентов с COVID-19. Возраста у них самые разные - от 25 до 60 лет.

- Состояние 14 пациентов – легкой и средней тяжести, стабильное. Четыре пациента в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, - сообщают в пресс-службе Минздрава Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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