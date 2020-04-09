В Чувашии четверо зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

По данным на четверг, 8 апреля, в Чувашии зафиксировано 19 случаев коронавируса, но один из инфицированных уже выздоровел. Так, в больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах и Новочебоксарской городской больнице находятся 18 пациентов с COVID-19. Возраста у них самые разные - от 25 до 60 лет.

- Состояние 14 пациентов – легкой и средней тяжести, стабильное. Четыре пациента в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, - сообщают в пресс-службе Минздрава Чувашии.