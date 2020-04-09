В Марий Эл выявлен один случай коронавируса: количество зараженных выросло до 39 человек

В Марий Эл выявлен один новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии и регионе зафиксирован 41 случай заражения, но двое уже вылечились и были выписаны из инфекционного отделения больницы Марий Эл.

- В медучреждении для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом получают лечение 54 человека. 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них двое - на искусственной вентиляции легких. У 38 пациентов состояние средней степени тяжести, у одного – легкая степень тяжести. 25 пациентов нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в пресс-служба Миздрава региона.

Кроме того, сейчас под ежедневным наблюдением врачей в Марий Эл находятся 1019 человек, в том числе 762 гражданина, которые находились в контакте с лицами с подозрением на COVID-19.