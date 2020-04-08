Компания «Эссен Продакшн АГ» закупила и передала в администрацию Елабуги медицинские маски и материал для их пошива

АО «Эссен Продакшн АГ» безвозмездно передает в администрацию города Елабуга 10 тысяч медицинских масок и 222,6 кг специального нетканого полотна. Такое количество материала позволит изготовить еще 45 тысяч масок для жителей Елабуги.

Закупить материал и бесплатно передать его городу для пошива медицинских масок было принято после обращения администрации города в благотворительный фонд «Махеев». Приобретенные маски и закупленное нетканое полотно обеспечат необходимым запасом жителей Елабуги и помогут избежать ненужных спекуляций и завышенных цен.

Материал для производства масок закуплен у официального производителя и соответствует всем санитарным нормам. Приобретенный объем нетканого полотна позволит изготовить 45 тысяч медицинских масок для защиты населения от угрозы распространения коронавируса.

После поступления материала на склад к производству масок подключатся как официальные производители города, так и волонтеры. Готовые маски в индивидуальных упаковках поступят на кассовые зоны магазинов города, их будут бесплатно раздавать жителям Елабуги.

СПРАВКА

Группа Компаний «Эссен Продакшн АГ» - один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год составил 20,75 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» - бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. тонн готовой продукции: 148,6 тыс. тонн майонеза, 42,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,3 тыс. тонн приправ, 11,3 тыс. тонн повидла, джемов, 27,8 тыс. тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 26 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO. На долю торговых сетей приходится более 25 % от общего объема продаж.

Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.

Генеральный директор - Барышев Леонид Анатольевич.