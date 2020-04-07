2020-04-07T12:29:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Окончание режима самоизоляции в Татарстане: ученые Казани дали прогноз, когда коронавирус пойдет на спад

Они считают, что число зараженных в России перестанет увеличиваться в период с 9 по 14 апреля. Только после этого можно уже предполагать сроки окончания режима полной самоизоляции в Татарстане
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Ксения ЯРКОВАФото: Ксения ЯРКОВА
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Пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил, а ученые Казанского федерального университета (КФУ) уже дали прогноз о сроках окончания режима полной самоизоляции в Татарстане.

Так, проанализировав сценарии Китая и Испании, эксперты пришли к выводу, что число зараженных в России перестанет расти в период с 9 по 14 апреля, а после 20 числа эпидемия в стране пойдет на спад.

- Понятно, что любой прогноз, любые оценки динамики развития эпидемии в мире либо в отдельно взятой стране – все это может носить лишь вероятностный характер, поскольку имеется очень и очень много различных факторов, обуславливающих этот процесс. Более того, сами эти факторы могут быстро меняться, вызывая существенные изменения в характере протекания эпидемии. Так, например, одним из ключевых факторов является средняя частота непосредственных контактов людей друг с другом. Введение административным путем послабления или, наоборот, ужесточения передвижения населения может кардинально повлиять на этот фактор и, тем самым, изменить некоторый тренд, которому эпидемия следовала до этого. Даже погода, и та может вносить свои коррективы, - отмечают ученые Казани.

При этом сотрудники кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов выяснили, что эпидемия коронавируса в мире протекает по общему сценарию: экспоненциальный рост числа заболевших - их линейный рост - отсутствие роста инфицированных.

- Примечательно, что эпидемия протекает подобным образом практически в каждой стране: последовательно сменяются экспоненциальный рост, линейный рост и насыщение. Отличия наблюдаются лишь в соотношении скоростей этих режимов. И это вполне понятно, поскольку страны отличаются по плотности своего населения, по связям между городами, отличаются своими экономическими укладами, системами здравоохранения, соотношением различных возрастных групп, принимаемыми административными государственными решениями. Так, например, для Италии оба режима – экспоненциальный и линейный – присутствуют. Однако выход на линейный режим в Италии произошел позднее по сравнению с тем, что было в Китае, - объясняют в ученые Казани.

Они также определили, что скорость экспоненциального роста в России ниже, чем в Китае и Испании. Выход на "линейный режим" в стране начал проявляться лишь 2-3 дня назад.

- Но наиболее важным и интересным является то, что скорости экспоненциального роста в случае Китая и России и временные масштабы в этих странах соотносятся примерно одинаковым образом и с коэффициентом 1.25-1.34. Почему это важно? Дело в том, что это указывает на развитие ситуации по закономерности, близкой к той, что наблюдалась в Китае, - считают ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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