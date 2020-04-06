В Чебоксарах сразу 2 поликлиники закрыли на карантин: у медика сомнительный анализ на коронавирус

Сомнительный тест на коронавирусную инфекцию у одной из сотрудниц администрации поликлиник №1 и 2 Городского клинического центра столицы Чувашии выявили во время сдачи анализов. Женщина не выезжала за пределы республики во время пандемии, но, тем не менее, ее госпитализировали с соблюдением всех правил и протоколов.

Одновременно с этим минздрав Чувашии принял решение закрыть на карантин поликлиники №1 и 2. Сейчас в корпусах поликлиники ведется дезинфекция.

- Сотрудники медорганизации отправлены на карантин, у всех взяты анализа на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас разрабатывается маршрутизация прикрепленного населения Городского клинического центра, - сообщили в минздраве региона.

Министр здравоохранения подчеркнул, что этот шаг ведомство предприняло после того, как получило результаты анализов заболевшей сотрудницы: «Несмотря на то, что окончательные результаты еще не пришли, мы приняли решение закрыть поликлинику на карантин, чтобы не допустить возможного распространения инфекции».

Напомним, сейчас в Чувашии с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" госпитализировано уже 7 человек.