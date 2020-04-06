2020-04-06T14:16:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чебоксарах сразу 2 поликлиники закрыли на карантин: у медика сомнительный анализ на коронавирус

Женщина госпитализирована
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Сотрудница госпитализирована, медучреждение закрыто на карантинСотрудница госпитализирована, медучреждение закрыто на карантинФото: На связи
Изменить размер текста:

Сомнительный тест на коронавирусную инфекцию у одной из сотрудниц администрации поликлиник №1 и 2 Городского клинического центра столицы Чувашии выявили во время сдачи анализов. Женщина не выезжала за пределы республики во время пандемии, но, тем не менее, ее госпитализировали с соблюдением всех правил и протоколов.

Одновременно с этим минздрав Чувашии принял решение закрыть на карантин поликлиники №1 и 2. Сейчас в корпусах поликлиники ведется дезинфекция.

- Сотрудники медорганизации отправлены на карантин, у всех взяты анализа на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас разрабатывается маршрутизация прикрепленного населения Городского клинического центра, - сообщили в минздраве региона.

Министр здравоохранения подчеркнул, что этот шаг ведомство предприняло после того, как получило результаты анализов заболевшей сотрудницы: «Несмотря на то, что окончательные результаты еще не пришли, мы приняли решение закрыть поликлинику на карантин, чтобы не допустить возможного распространения инфекции».

Напомним, сейчас в Чувашии с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" госпитализировано уже 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ульяновскую колонию телефоны пытались пронести в коробке конфет
В Татарстане сгорела мечеть, которая была закрыта из-за коронавируса
В Набережных Челнах выздоровели двое зараженных коронавирусом
В Казани за время самоизоляции на 20% возросло количество мусора
Режим полной самоизоляции в Казани: пассажиропоток снизился на 80%
15 минут он слушал указания врача по телефону: отец спасал жизнь 2-летнему сыну, пока ехала "скорая"
В Казани приставы на 60 дней опечатали кальянную
В Казани управляющие компании не будут начислять пенни и отключать услуги за неоплату ЖКХ
В Казани начали выдавать продуктовые наборы школьникам льготных категорий
В Татарстане выздоровели двое инфицированных коронавирусом
В Татарстане курение стало причиной гибели 65-летнего пенсионера
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
Дистанционное обучение в школах Ульяновска стартует 8 апреля
Пенсии и пособия казанцам почтальоны доставят на дом
В Татарстане ищут мужчину в черной рясе, который нуждается в медицинской помощи
В Татарстане после ссоры старший брат забил кирпичом младшего
Дистанционное обучение в Казани: у 7 тысяч учеников дома нет компьютера
В Татарстане расширили круг лиц, которые могут наказывать нарушителей режима самоизоляции
В Казани задержали подозреваемого в грабеже 80-летней пенсионерки
ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле
"Не так дорого заказать домой гантели": Слуцкий посоветовал россиянам, как можно поддерживать форму в домашних условиях
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей