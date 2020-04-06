В Чувашии выявлено еще два случая коронавируса: число зараженных выросло до семи человек

Стало известно, что за минувшие выходные в Чувашии выявили еще два случая коронавируса. Супруги привезли вирус из Доминиканы.Так, число зараженных в регионе выросло до семи человек. Об этом сообщил местный Минздрав.

Ранее один инфицированный выздоровел и был выписан.

Напомним, предыдущие два случая заболевания были выявлены в субботу, 4 апреля. Оба заболевших, жители Чувашии, приехали из Москвы. Там они сдали анализы после чего, не дожидаясь результатов, решили уехать домой. Один из них приехал в Чебоксары на автобусе, второй на личном автомобиле. Мужчины были госпитализированы в БСМП.