2020-04-06T14:57:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявлено еще два случая коронавируса: число зараженных выросло до семи человек

Супруги привезли вирус из Доминиканы
Алина ГАБДУЛИНА
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Все случаи заболевания завозные.Все случаи заболевания завозные.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что за минувшие выходные в Чувашии выявили еще два случая коронавируса. Супруги привезли вирус из Доминиканы.Так, число зараженных в регионе выросло до семи человек. Об этом сообщил местный Минздрав.

Ранее один инфицированный выздоровел и был выписан.

Напомним, предыдущие два случая заболевания были выявлены в субботу, 4 апреля. Оба заболевших, жители Чувашии, приехали из Москвы. Там они сдали анализы после чего, не дожидаясь результатов, решили уехать домой. Один из них приехал в Чебоксары на автобусе, второй на личном автомобиле. Мужчины были госпитализированы в БСМП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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