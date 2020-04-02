В Чувашии выявлен новый случай коронавируса: число зараженных в регионе увеличилось до двух

В Чувашии выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Инфицирована женщина, которая вернулась в Чебоксары из Москвы.

- Пациентка, с симптомами заболевания, сдала анализы на COVID-19 в Москве. Не дожидаясь результатов, женщина отправилась в Чебоксары. О положительных результатах анализа ей сообщили 1 апреля вечером. Женщина вызвала в «скорую» помощь, - сообщает Минздрав Чувашии.

Отмечается, что сейчас зараженная находится под наблюдением врачей в боксе инфекционного стационара БСМП. Состояние пациентки удовлетворительное, сохраняется кашель. У ее близких взяты анализы. Личности других контактировавших с ней людей устанавливаются.

Напомним, первым заболевшим COVID-19 в Чувашии был мужчина, который вернулся из Бразилии транзитом через Швейцарию. У него также была остановка в Москве.