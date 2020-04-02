2020-04-02T14:17:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявлен новый случай коронавируса: число зараженных в регионе увеличилось до двух

Инфицированная приехала в Чебоксары из Москвы
Алина ГАБДУЛИНА
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Зараженная уже госпитализирована и находится под наблюдением врачей.Зараженная уже госпитализирована и находится под наблюдением врачей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Чувашии выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Инфицирована женщина, которая вернулась в Чебоксары из Москвы.

- Пациентка, с симптомами заболевания, сдала анализы на COVID-19 в Москве. Не дожидаясь результатов, женщина отправилась в Чебоксары. О положительных результатах анализа ей сообщили 1 апреля вечером. Женщина вызвала в «скорую» помощь, - сообщает Минздрав Чувашии.

Отмечается, что сейчас зараженная находится под наблюдением врачей в боксе инфекционного стационара БСМП. Состояние пациентки удовлетворительное, сохраняется кашель. У ее близких взяты анализы. Личности других контактировавших с ней людей устанавливаются.

Напомним, первым заболевшим COVID-19 в Чувашии был мужчина, который вернулся из Бразилии транзитом через Швейцарию. У него также была остановка в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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