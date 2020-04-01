2020-04-01T14:54:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один житель Татарстана осужден за фейк о жертвах коронавируса

Когда к мужчине пришли полицейские, то он записал видеоизвинение [видео]
Лика ИСАЕВА
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Мужчину признали виновным в распространении сплетен.Мужчину признали виновным в распространении сплетен.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Некоторые жители Татарстана продолжают верить всяческим слухам про распространение коронавирусной инфекции в регионе. Кто-то просто делает перепосты в соцсетях, а кто-то, как жительница Нижнекамска, и сам создает эти фейковые новости. напомним, женщину нашли и осудили. Теперь она должна заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Расплатиться за создание такой недостоверной новости придется и 33-летнему жителю Альметьевска. 29 марта он заявил в соцсетях, что не стоит верить официальному сообщению о пяти зараженных жителей города и, что на самом деле в Татарстане много летальных исходов от коронавируса. Когда полицейские пришли к автору "новости", мужчина свою вину тут же сразу признал, и даже поспешил записать видеоизвинение.

Татарстанец извинился за распространение слухов о коронавирусе.

Однако, раскаяние не спасло автора фейка. Мужчина все же оказался в зале суда. Его признали виновным по административной статье "Распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации". За распространение слуха альметьевец заплатит штраф в сумме 30 000 рублей.

Меж тем похоже это последний мягкий приговор за сплетни о коронавирусе. Вчера, 31 марта, Госдума приняла поправки в российское законодательство, согласно которым за распространение фейков теперь грозит штраф до 700 тысяч рублей или до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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