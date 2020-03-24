2020-03-24T17:33:39+03:00
Коронавирус Covid-19

“Оставайтесь дома ради нас”: врачи БСМП Набережных Челнов присоединились к флешмобу

Медики призывают к самоизоляции [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: @bsmpchelnyФото: @bsmpchelny
Изменить размер текста:

Сейчас, когда в мире царит пандемия коронавируса, на плечи медиков падает большая ответственность. Ежедневно они лечат заболевших и напоминают о мерах безопасности тем, кто здоров. В связи с этим врачи запустили флешмоб, который призывает людей оставаться дома в самоизоляции. Сотрудники больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов не стали исключением.

Фото: @bsmpchelny

Фото: @bsmpchelny

- БСМП Набережных Челнов поддерживает эту акцию и просит всех прибывших из-за границы, оставаясь дома, побыть на карантине, а всех остальных ограничивать посещение мест с большим скоплением людей. Ведь важно понимать, что только совместными усилиями мы можем остановить путь передвижения этого вируса! - пишут медики на официальной странице медучреждения в соцсети.

Врачи и медсестры устроили фотосессию с листочками, на которых написано “Мы остаемся здесь для вас! Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас”.

Фото: @bsmpchelny

Фото: @bsmpchelny

Фото: @bsmpchelny

Фото: @bsmpchelny

Отметим, в Татарстане сейчас семь человек заражено коронавирусом. Все они находятся в республиканской инфекционной больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров: «Дефицита, как по сырью, так и по готовой продукции нет»
Мэрия Чебоксар ищет постоянного перевозчика на маршрут №22 почти за 50 миллионов рублей
В Татарстане более 60 километров федеральных дорог защитят слоями износа
Олег Николаев определил новую структуры администрации главы Чувашии
В Татарстане учителя, которые уедут работать в села и маленькие города, получат по миллиону рублей
В Казани браконьеру, у которого изъяли более 450 раков, грозит до 2 лет лишения свободы
Этой весной из Казани запускают новые авиарейсы в Симферополь, Сочи и Краснодар
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 рубля
За месяц в Казани жилье на вторичном рынке подорожало на 1,4%
Отрезал ухо и ноги: совершившего самоубийство подозревают в расчленении тела приятеля
Из-за коронавируса в Казани ввели ограничения на свадьбах
К концу недели в Татарстане может потеплеть до +10 градусов
ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг
В Ульяновской области иномарка врезалась в полуприцеп: один человек пострадал
В Татарстане запустили “горячую линию” для помощи бизнесменам во время пандемии коронавируса
В Татарстане нашли живыми Марину и Валентину Законовых
В Татарстане с опасного льда эвакуировали шесть рыбаков
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В Чувашии потратят 1,8 миллиарда рублей на строительство нового моста через Малый Цивиль