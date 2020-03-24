“Оставайтесь дома ради нас”: врачи БСМП Набережных Челнов присоединились к флешмобу

Сейчас, когда в мире царит пандемия коронавируса, на плечи медиков падает большая ответственность. Ежедневно они лечат заболевших и напоминают о мерах безопасности тем, кто здоров. В связи с этим врачи запустили флешмоб, который призывает людей оставаться дома в самоизоляции. Сотрудники больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов не стали исключением.

Фото: @bsmpchelny

- БСМП Набережных Челнов поддерживает эту акцию и просит всех прибывших из-за границы, оставаясь дома, побыть на карантине, а всех остальных ограничивать посещение мест с большим скоплением людей. Ведь важно понимать, что только совместными усилиями мы можем остановить путь передвижения этого вируса! - пишут медики на официальной странице медучреждения в соцсети.

Врачи и медсестры устроили фотосессию с листочками, на которых написано “Мы остаемся здесь для вас! Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас”.

Фото: @bsmpchelny

Фото: @bsmpchelny

Отметим, в Татарстане сейчас семь человек заражено коронавирусом. Все они находятся в республиканской инфекционной больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.