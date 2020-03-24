31 марта завершается народное голосование «100 легендарных брендов Республики Татарстан». После чего будет определен окончательный список из 100 победителей. Напомним, что в рамках празднования 100-летия образования ТАССР, масштабным народным голосованием определяются 100 самых легендарных брендов Татарстана. 100-летний юбилей - отличный повод, определить лидеров республики в экономике, производстве, культуре и науке.

Остается всего несколько дней, за которые еще можно успеть повлиять на результат. Проголосовать можно по ссылке на сайте.

Голосуйте! У тех, кто уже принял участие в 1-ом этапе голосования и у тех, кто только к нему подключиться сейчас, есть шанс определить окончательный список самых легендарных брендов. Это можно сделать, не только проголосовав за список в своем районе, но и отдав свой голос за те бренды, которые определяют лицо других районов, а значит, и всего Татарстана.

Список победителей будет объявлен в начале апреля 2020 года.

А вручение дипломов по итогам народного голосования состоится позже, но будет обязательно. Церемония пройдет в торжественной обстановке во Дворце земледельцев в Казани после того, как будут сняты санитарные ограничения.