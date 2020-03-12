Компания «Эссен Продакшн АГ» поздравила женщин-фронтовиков с 8 марта и вручила им подарки

В преддверии праздника 8 марта в Елабуге состоялась патриотическая акция «Синий платочек Победы». Волонтеры и представители общественного проекта «Инициатива Елабуги» поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им ценные подарки от «Эссен Продакшн АГ».

Название акция получила благодаря музыкальному символу военных лет – песни советской певицы Клавдии Шульженко «Синий платочек». В сознании миллионов людей синий платочек стал настоящим символом Победы, ассоциированной с синим мирным небом над головой.

Ветеранов-фронтовиков, своими руками ковавших победу с каждым годом становится все меньше. Но именно поэтому так важно не забывать их и поддерживать и в праздники, и в будни. Важно сохранить воспоминания о великой Победе и донести их до молодых, только вступающих в жизнь. Поэтому одной из главных целей акции, проводимой в год 75-летия Великой Победы, стало привлечение внимания молодежи и старшего поколения к теме подвига женщин в годы войны - на полях сражений и в тылу. Рассказать молодежи об их роли в восстановлении страны в послевоенное время.

Представители Совета ветеранов Елабуги, активисты проекта «Эстафета Добра» и «Волонтеры Победы» навестили героев-фронтовиков Лидию Горбунову, Марию Кузнецову, Евдокию Чувашову, Маргариту По-лянскую, Вазиху Сабитову, а также тружениц тыла Лидию Гурьеву, Александру Фахрутдинову и председателя городской ассоциации «Дети войны» Надежду Разину.

Во время встречи волонтеры повязали ветеранам и труженикам тыла синие платочки в дань памяти их подвигу и мирному небу над головой, а затем вручили спонсорские подарки от компании «Эссен Продакшн АГ» и сувениры с символикой 75-летия Победы.

Генеральный директор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев:

«В этом году исполняется 75 лет со Дня Великой Победы. С одной стороны, это юбилейная, торжественная дата, к которой готовится вся наша страна. В то же время, мы понимаем, что с каждым годом ветеранов-свидетелей тех событий остается с нами все меньше. Поэтому так важно сберечь память об их подвиге для новых, подрастающих поколений — чтобы они знали, благодаря кому у нас есть мирное небо над головой!»

«Синий платочек Победы» проводится в России не первый год. В прошлом году концепция получила международный статус, и сейчас дошла до Елабуги — здесь подобное мероприятие проходит впервые. По словам организаторов, теперь «Синий платочек Победы» станет традиционной городской акцией, которая каждый год будет напоминать елабужанам о подвиге их предков — отцов и дедов, матерей и бабушек.

Ильшат Шаймуратов, руководитель общественного проекта «Инициатива «Елабуги»:

«Мы понимаем, как бесценен этот символ, этот скромный синий платочек для ветеранов. Молодежь через эту акцию вовлекается в работу, лучше узнает историю своей страны. Акция «Синий платочек Победы» способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Каждая встреча с ветеранами несет в себе частичку доброты, любви к своей стране, ее прошлому!»

СПРАВКА

Группа Компаний «Эссен Продакшн АГ» - один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год составил 20,75 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» - бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. тонн готовой продукции: 148,6 тысяч тонн майонеза, 42,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,3 тыс. тонн приправ, 11,3 тыс. тонн повидла, джемов, 27,8 тысяч тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 26 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO. На долю торговых сетей приходится более 25 % от общего объема продаж.

Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.

Генеральный директор - Барышев Леонид Анатольевич.