В Татарстане из-за половодья трактор с людьми ушел под в воду: терпящих бедствие доставали ковшом экскаватора

Рано утром 11 марта в Буинском районе Татарстана из-за начавшегося половодья подтопило мост у села Кият через реку Свияга. Местные жители не могли попасть на работу. И вот чтобы не опоздать, двое приятелей решили проехать по затопленному мосту на тракторе. К тому же на такой рискованный шаг решился и сам тракторист.

Но несмотря на солидный вес и мощь данной техники, она заглохла посреди пути. Тут в стоящий в воде трактор и врезалась льдина. Махину просто снесло в дальше в реку и она быстро затонула.

Тракториста и одного из пассажиров удалось спасти - мужчин доставали из воды ковшом экскаватора, который оперативно подогнали к месту ЧП. А третьего пассажира спасатели до сих пор не могут найти - человека унесло потоком воды.

- Работа водолазов на месте происшествия пока затруднена - сильное течение, продолжающееся половодье несет льдины, коряги. Для поиска тела мужчины с берега проводится траление, - сообщили в МЧС Татарстана.

Сам же трактор уже вытащили из воды. Для этого пришлось использовать автокран.

Местные жители переживают за семью погибшего мужчины и возмущаются в соцсетях:

"Позорище! 21 век! Одно и тоже ежегодно! Мост топит, люди отрезаны от цивилизации! Сколько еще должно случиться неприятностей, чтобы, наконец-то, власти сделали этот мост?"

"Не то слово отрезаны от цивилизации, люди все больные, аптек нет, больницы нет и дороги объездной нет. Начали делать в том году и бросили, видишь ли деньги "закончились". Раньше хоть как то можно было доехать, а сейчас вообще никак. Вот и народ пытается как то перебраться на тот берег рискуя своей жизнью."

"Ужас! Это нужда людей заставляет рисковать жизнью! Сколько людей на этом месте утонуло! Никому нет дела! Теперь водителя ещё и судить будут! Ужас! Соболезнование родным!"