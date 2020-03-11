Половодье 2020 в Татарстане: в Буинском районе подтопило два моста

11 Март 2020 2020-03-11T12:03:38+03:00

Автомобильное движение по ним сейчас невозможно. Фото: МЧС Татарстана

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Из-за половодья 2020 в Татарстане 11 марта на территории Буинского района подтопило два низководных моста, расположенных на реке Свияга. Речь идет о сооружениях около села Кият – перелив 30 сантиметров, и вблизи сельского поселения Черки Кильдуразы – высота перелива 54 сантиметра. Автомобильное движение по мостам сейчас невозможно.

- Объездные пути предусмотрены. Жизнедеятельность населения не нарушена, - сообщили в МЧС Татарстана.

Также, по данным чрезвычайного ведомства, интенсивный подъем уровня воды наблюдается не только в Свияге, но и в реках: Улема, Карла, Кубня, Актай, Шошма, Меша и Берсут.

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ИСТОЧНИК KP.RU