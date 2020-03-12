2020-03-12T12:33:47+03:00
Дом. Семья

Знаменитый кот Виктор побывал в гостях у президента Татарстана Рустама Минниханова

Там его угостили настоящим татарским каймаком [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Но перед этим Виктор встретился с Казанским Котом.Но перед этим Виктор встретился с Казанским Котом.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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В Казани борец за права животных Михаил Галин и его кот Виктор побывали в гостях у президента Татарстана Рустама Минниахнова. Там их угостили настоящим татарским каймаком (блином - Ред.). После глава республики опубликовал на своей странице в соцсети традиционное пожелание доброго утра с фотографией площади Свободы. В кадре оказался и четвероногий гость.

Фото: @rusminnikhanov

Фото: @rusminnikhanov

Напомним, Михаил и его лучший друг приехали в Казань в среду, 11 марта. Они уже успели увидеть статую Казанского кота. 12 марта они отправятся в Иннополис, остров-град Свияжск. В пятницу они отправятся в музей Чак-чака, старо-татарскую слободу в Казанский Кремль и центр “Эрмитаж-Казань”.

Михаил и Виктор стали известны после того, как в конце 2019 года мужчина обманом пронес кота на борт самолета Москва-Владивосток. На досмотре в аэропорту Михаил показал работникам стройную кошку. А после подменил ее на Виктора весом 8,5 килограммов. Когда авиакомпания узнала об инциденте, Михаил был лишен 370 тысяч миль, которые он копил в течение 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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