Знаменитый кот Виктор побывал в гостях у президента Татарстана Рустама Минниханова

В Казани борец за права животных Михаил Галин и его кот Виктор побывали в гостях у президента Татарстана Рустама Минниахнова. Там их угостили настоящим татарским каймаком (блином - Ред.). После глава республики опубликовал на своей странице в соцсети традиционное пожелание доброго утра с фотографией площади Свободы. В кадре оказался и четвероногий гость.

Фото: @rusminnikhanov

Напомним, Михаил и его лучший друг приехали в Казань в среду, 11 марта. Они уже успели увидеть статую Казанского кота. 12 марта они отправятся в Иннополис, остров-град Свияжск. В пятницу они отправятся в музей Чак-чака, старо-татарскую слободу в Казанский Кремль и центр “Эрмитаж-Казань”.

Михаил и Виктор стали известны после того, как в конце 2019 года мужчина обманом пронес кота на борт самолета Москва-Владивосток. На досмотре в аэропорту Михаил показал работникам стройную кошку. А после подменил ее на Виктора весом 8,5 килограммов. Когда авиакомпания узнала об инциденте, Михаил был лишен 370 тысяч миль, которые он копил в течение 14 лет.