«Мы практически неразлучны»: в Казань приехал борец за права животных в России Михаил Галин и его кот Виктор

11 марта в Казань приехал Михаил Галин и его кот Виктор, который уже стал неофициальным символом борьбы за права животных в России. Их в город ранее пригласил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По приезду Михаил и Виктор первым делом отправились к памятнику Казанскому коту. Большой, но словно напуганный вниманием прохожих, кот сидел спокойно, но временами смотрел на Михаила и жалобно мяукал. Он будто просил хозяина объяснить, почему все эти люди ему так рады.

Виктор уже стал неофициальным символом борьбы за права животных в России.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

«БРО НЕ БАГАЖ»

Напомним, Михаил и его пушистый друг стали известны после того, как в конце 2019 года мужчина обманом пронес кота на борт самолета Москва-Владивосток. На досмотре в аэропорту Михаил показал работникам стройную кошку. А после подменил ее на Виктора весом 8,5 килограммов. Когда авиакомпания узнала об инциденте, Михаил был лишен накопленных за 14 лет 370 тысяч миль.

Михаил и Виктор стали известны после того, как мужчина обманом пронес кота на борт самолета.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изначально Михаилу предлагали перевести Виктора в багажном отсеке, но он на такое не согласился.

- Все попытки объяснить ей (сотруднице аэропорта – Ред.), что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь до конца жизни являться ей в кошмарах, она отвечала, что у нее правила и брать на себя ответственность за 2 лишних килограмма Виктора в салоне самолета она не собирается, - написал на своей соцстранице Михаил. – Но, как сказал Леня Романов, «Бро должен быть рядом, бро не багаж».

Михаил рассказал свою историю в соцсетях, где его и кота поддержали десятки тысяч россиян. Волну популярности мужчина направил на борьбу за права животных.

Так, он начал поднимать вопрос безопасной перевозки четвероногих друзей в самолетах. Первые плоды уже есть – одна из российских авиакомпаний увеличила лимит для транспортировки животных в салоне до 10 килограммов.

- Месяц назад на базе общероссийского объединения пассажиров мы сформировали пакет предложений о перевозке животных в нашей стране. Там больше десяти пунктов. Мы постарались учитывать интересы всех категорий пассажиров. Наши предложения переданы в Государственную Думу и министерство транспорта России, - заявил в Казани Михаил Галин.

ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО

Перед приездом в Казань Виктор стал обладателем премии «Кот года-2020» на международной выставке в Москве.

- Выставка побила все рекорды по количеству участников, а кот Виктор – по количеству селфи с посетителями, - отметил в своем Instagram после мероприятия Михаил.

В Казань Михаил Галин и его питомец приехали на поезде. Дело в том, что без особой на то необходимости мужчина старается не перевозить кота по воздуху – слишком уж большой это стресс для животного. Мужчина не хочет подвергать ему своего друга.

- Кота мне подарили, когда ему был один месяц. Это было на рождество. С тех пор мы практически неразлучны, - признался Михаил.

Кот появился у Виктора в Рождество четыре года назад.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» Михаил, питомца он назвал в честь друга, который позвонил ему поздно ночью.

- Когда выбирали имя коту, среди ночи позвонил мой товарищ из другого региона, которого зовут Виктор, и я подумал, что это знак. Боюсь, мой друг еще не осознает славу своего имени, которую принес кот, - смеется Михаил.

ВЕС ОБУСЛОВЛЕН ПОРОДОЙ?

Все 4 года, которые Михаил живет с Виктором, мужчина думал, что его кот беспородный. Однако совсем недавно, общаясь со специалистами, он узнал, что в его друге может течь кровь западно-европейского короткошерстного кота

- Вот уже пару лет Виктор находится на диетическом кормлении. Мы даем ему только хороший, сбалансированный корм. Мне кажется, что вес кота обусловлен не каким-то лишним жирком, а его крупной породой. Он генетически предрасположен к этому, - отметил хозяин животного.

При этом Михаил не оправдывается и не говорит о том, что нарушать правила авиакомпаний хорошо.

- Правила существуют и правила нарушать нельзя. Но я считаю, что любая авиакомпания или любая компания, предоставляющая услуги сервиса, должна брать на себя обязательство рассматривать существующие правила на возможность улучшения, - констатировал Михаил.

Михаил кормит своего питомца диетическим, сбалансированным кормом и регулярно водит к ветеринарам.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

В четверг, 12 марта, Михаил Галин и Виктор в Татарстане посетят Иннополис и остров-град Свияжск, где для них организуют экскурсии. В пятницу же они побывают в музее чак-чака и центре «Эрмитаж-Казань», а также погуляют по старо-татарской слободе и Казанскому Кремлю.

После они самолетом отправятся в Новосибирск. К слову, это будет седьмой перелет в жизни кота Виктора.