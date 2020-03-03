2020-03-03T18:34:10+03:00
Дом. Семья

«Он все так же толст и прекрасен»: 11 марта в Казань поездом приедет знаменитый кот Виктор, которого хозяин обманом пронес на борт самолета

Несмотря на обещания хозяина, животное не похудело [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: instagram.com/mikhail_galinФото: instagram.com/mikhail_galin
Изменить размер текста:

11 марта в Казань приедет Михаил Галин и его кот Виктор. Кот стал популярен после того, как в конце 2019 года хозяин обманом пронес его на борт самолета. На досмотре в аэропорту мужчина показал работникам стройную кошку. А после подменил ее на Виктора весом 8,5 килограммов. Когда авиакомпания узнала об инциденте, Михаил был лишен накопленных миль.

Фото: instagram.com/mikhail_galin

Фото: instagram.com/mikhail_galin

Михаил рассказал об этом на своей странице в соцсети. Тогда мужчину и Виктора поддержали тысячи россиян. Среди них был и председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Он взял и пригласил кота и его хозяина в Казань.

- Миша, нас растрогала ваша история с Виктором. Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите не только не «багаж», но и целая история. Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор, а самое уютное жилье местный отель, - написал Иванов.

На приглашение Михаил тогда не ответил. В январе «Комсомолка» связалась с мужчиной, и он заявил, что обязательно приедет в столицу Татарстана, как только Виктор похудеет. После – вновь тишина.

Теперь же стало известно, что 7 марта Михаил и его пушистый друг полетят в Москву на выставку кошек, куда Виктор приглашен в качестве почетного гостя. После они поездом отправятся в Казань. В столице Татарстана они пробудут с 11 по 13 марта.

- Планов у нас пока нет, но они обязательно будут, - признался корреспонденту «Комсомолки» Михаил Галин – Виктор не похудел. Он все так же толст и прекрасен.

Фото: instagram.com/mikhail_galin

Фото: instagram.com/mikhail_galin

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил ввести региональные льготы для «детей Войны»
В Татарстане суд огласил приговор матери пятерых детей, которая задолжала 1,4 миллиона рублей алиментов
Президент России Владимир Путин назначил начальником УФСИН Татарстана Эдуарда Хиалеева
Рой Джонс-младший посетит турнир по профи-боксу в Казани
Казань вошла в топ-3 «умных городов» России
В казанском «Пивомане» вместо сидра продавали крашенную воду со спиртом
Житель Набережных Челнов одним ударом кулака отправил 17-летнего подростка в смертельный нокаут
Снег для проведения Казанского лыжного марафона-2020 свезут с двух стадионов
В Казани появятся центры фигурного катания и пляжных видов спорта
В Чебоксарах на улице Лукина почти дотла сгорел автомобиль
В Казани на проспекте Победы заработала новая платная муниципальная парковка
4 марта два поселка Приволжского района Казани почти на сутки останутся без воды
В Казани Росреестр Татарстана изменил график приема посетителей
Из-за коронавируса матч баскетбольного Еврокубка между "Монако" и казанским УНИКСом пройдет без зрителей
В Казани два шестиклассника устроили стрельбу в школе
Минздрав Татарстана: состояние эвакуированных из-за коронавируса пассажиров Diamond Princess удовлетворительное
На конкурс Open Innovations Startup Tour в Иннополисе поступило 97 заявок из 15 регионов
В Татарстане у водителя из Челябинска изъяли почти полкилограмма гашиша
4 марта в Приволжском и Советском районе Казани отключат свет
В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 71-летнюю пенсионерку
В Казани простились с известным татарским писателем и журналистом Гусманом Гумером
Бесплатный концерт в честь премии TMTV
В Чувашии нашли потерявшегося в лесу 15-летнего парня, все это время его охраняла собака
Жители Казани могут принять участие в выборе мест установки велостанций
В Казани спасатели вытащили из оврага упавшего в него мужчину
В результате столкновения "Гранты", КАМАЗа и маршрутки в Чебоксарах пострадали пять человек
ВТБ запустил торги новым биржевым фондом «ВТБ – Индекс Мосбиржи»
В Чувашии медики спасли задыхавшихся 11-месячного ребенка и 67-летнего пенсионера