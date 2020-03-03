«Он все так же толст и прекрасен»: 11 марта в Казань поездом приедет знаменитый кот Виктор, которого хозяин обманом пронес на борт самолета

11 марта в Казань приедет Михаил Галин и его кот Виктор. Кот стал популярен после того, как в конце 2019 года хозяин обманом пронес его на борт самолета. На досмотре в аэропорту мужчина показал работникам стройную кошку. А после подменил ее на Виктора весом 8,5 килограммов. Когда авиакомпания узнала об инциденте, Михаил был лишен накопленных миль.

Фото: instagram.com/mikhail_galin

Михаил рассказал об этом на своей странице в соцсети. Тогда мужчину и Виктора поддержали тысячи россиян. Среди них был и председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Он взял и пригласил кота и его хозяина в Казань.

- Миша, нас растрогала ваша история с Виктором. Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите не только не «багаж», но и целая история. Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор, а самое уютное жилье местный отель, - написал Иванов.

На приглашение Михаил тогда не ответил. В январе «Комсомолка» связалась с мужчиной, и он заявил, что обязательно приедет в столицу Татарстана, как только Виктор похудеет. После – вновь тишина.

Теперь же стало известно, что 7 марта Михаил и его пушистый друг полетят в Москву на выставку кошек, куда Виктор приглашен в качестве почетного гостя. После они поездом отправятся в Казань. В столице Татарстана они пробудут с 11 по 13 марта.

- Планов у нас пока нет, но они обязательно будут, - признался корреспонденту «Комсомолки» Михаил Галин – Виктор не похудел. Он все так же толст и прекрасен.