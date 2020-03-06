2020-03-06T18:29:07+03:00
Звезды

В преддверии 8 Марта Элвин Грей пришел на «Дом-2» к своей бывшей девушке

Алина Галимова сравнила музыканта со своим нынешним парнем, далеко не в пользу последнего [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: elvin_grey_musicФото: elvin_grey_music
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5 марта известный в Татарстане певец Элвин Грей (Радик Юльякшин – Ред.) выступил на программе «Бородина против Бузовой», а также рассказал о своих отношениях с одной из участниц «Дома 2» Алиной Галимовой. Молодые люди пробыли вместе 4 года.

После расставания девушка пошла на шоу «Холостяк», где хотела побороться за сердце певца Егора Крида, но не прошла отбор. Алина не остановилась и направилась в «Дом-2», заявив, что ей нравится Захар Саленко. Захар не стал оказывать Галимовой знаков внимания, но это сделал другой участник шоу – Никита Рудаков.

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Алина Галимова и Никита Рудаков
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diva_rozenbergdiva_rozenberg
Алина Галимова
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В декабре на «естественном отборе» Галимовой пришлось покинуть телестройку. Однако спустя пару недель девушку вернули в проект.

Когда Элвин Грей исполнял свою песню, Алина и Никита сидели на разных диванах. Девушка подтанцовывала. После выступления Галимова и вовсе назвала Рудакова неуверенным в себе. Она сравнила его со своим экс-возлюбленным, за что была осуждена ведущими программы. Не выдержал и сам Никита.

Позже на своей соцстранице Алина опубликовала фото со съемок и написала: «желаю того, что и вы мне, только в разы больше».

Фото: @diva_rozenberg

Фото: @diva_rozenberg

Грей же в своем Instargam никак не афишировал встречу с бывшей девушкой. Сейчас у него новая спутница – 21-летняя Инзиля.

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Элвин Грей и Инзиля
4270 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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