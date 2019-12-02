2019-12-02T13:12:19+03:00
Телевизор

«Променял свои чувства на бабки, это его выбор»: девушка из Татарстана ушла из "Дома 2" не без скандала

За уход Алины Галимовой проголосовало большинство участников телестройки [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/diva_rozenbergФото: instagram.com/diva_rozenberg
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24-летняя уроженка Чистополя Алина Галимова покинула телепроект "Дом 2". За уход девушки, которая ранее была больше известна, как пассия певца Элвина Грея, во время "естественного отбора" проголосовало большинство участников.

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Среди проголосовавших за уход татарстанской участницы и ее "коллега" Дмитрий Дмитриенко. По его словам, все дело в том, что Алина использует проект исключительно ради своей материальной выгодны, но никак не для поиска любви.

Девушка же считает совсем наоборот.

- Променял свои чувства на бабки (без подробностей). И это я меркантильная? Серьезно? Ну что ж – это его выбор, а я желаю ему только самого доброго! – написала на своей соцстранице Алина.

Напомним, на телестройке Алина находилась с апреля текущего года.

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

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ИСТОЧНИК KP.RU

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