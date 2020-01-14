2020-01-14T18:54:45+03:00
Дом. Семья

Кот Виктор, которого хозяин обманом пронес на борт самолета, приедет в Казань, когда похудеет

Ранее его в столицу Татарстана лично пригласил председатель Госкомитета региона по туризму Сергей Иванов [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/mikhail_galinФото: instagram.com/mikhail_galin
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Кот по имени Виктор из Риги стал в конце 2019 года одним из самых популярных котов в России. Его хозяин Михаил Галин пронес питомца в салоне самолета до Москвы хитростью.

На досмотре в аэропорту мужчина показал работникам стройную кошку. А после подменил ее на Виктора весом 8,5 килограммов. Когда авиакомпания узнала об инциденте, Михаил был лишен накопленных миль.

Фото: instagram.com/mikhail_galin

Фото: instagram.com/mikhail_galin

Мужчина рассказал об этой истории на своей соцстранице. Тогда Михаила и Виктора поддержали тысячи человек со всей России. А председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов и вовсе пригласил кота и его хозяина в гости.

- Миша, нас растрогала ваша история с Виктором. Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите не только не «багаж», но и целая история. Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор, а самое уютное жилье местный отель, — написал Иванов в Facebook в ноябре.

Фото: instagram.com/mikhail_galin

Фото: instagram.com/mikhail_galin

Михаил Галин на приглашение не ответил. Корреспондент «Комсомольской правды - Казань» связалась с мужчиной, чтобы узнать, приедут ли они с Виктором в столицу Татарстана.

- Рады будем посетить прекрасную Казань как только кот Виктор достигнет подходящего веса, - сообщил "Комсомолке" Михаил.

Виктору осталось сбросить 1,5 килограмма. Он правильно питается и часто гуляет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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