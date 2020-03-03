"Это знаковое событие для всей страны": Слуцкий рассказал, готова ли Казань принять матч за Суперкубок УЕФА

Жители Казани смогут увидеть матч грандов европейского футбола. Именно столицу Татарстана выбрали местом проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Раньше матчи, где встречаются победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы, в России не проводились. По мнению главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, Казань справится со столь статусным мероприятием.

- Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к Чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых, - отметил Слуцкий.

Примерно так же считает и гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов. По его мнению, по статусу матч за Суперкубок УЕФА сравним с поединками Чемпионата мира.

- Мы уже отмечали, что Суперкубок УЕФА для Казани сравним с матчами Чемпионата мира по своему эффекту – экономическому, имиджевому и так далее. Приедет как минимум лучший клуб Европы, а возможно мы увидим матч двух супертоповых клубов, как это было последние несколько розыгрышей Суперкубка. Для города и республики – это отличная реклама. Казань как минимум на один день будет в центре внимания всей футбольной Европы. Конечно, это здорово. Учитывая огромный опыт нашего города в проведении крупных спортивных мероприятий, уверен, что все пройдет по высшему разряду, будет праздник для болельщиков, для всех нас, - заявил Сайманов.

Отметим, что Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1972 года. Чаще всего трофей выигрывали итальянский "Милан" и испанская "Барселона" - по пять раз. Действующим обладателем трофея является "Ливерпуль", который в августе минувшего года в серии пенальти переиграл "Челси". Российские клубы дважды участвовали в матчах за Суперкубок УЕФА. В 2005 году ЦСКА уступил 1:3 "Ливерпулю", а три года спустя "Зенит" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" 2:1.