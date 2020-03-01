В Казани ревнивая мать изрезала ножом 7-летних сыновей-близнецов, один из них погиб

Трагедия разыгралась в квартире многоэтажки на улице Чистопольской в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, молодая мать двух семелетних сыновей-близнецов поссорилась с супругом на почве ревности. В какой-то момент женщина схватилась за нож. Она напала на собственных детей, а затем попыталась свети счеты с жизнью.

Один из мальчиков скончался на месте от полученных травм. Второго с ножевыми ранениями в грудь доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи, сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.

Саму нападавшую с тяжелыми ранениями доставили в больницу, ее оперируют.

По факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".