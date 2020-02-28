Масленица 2020 в Казани: полная программа мероприятий

Скажем сразу Масленицу 2020 в Казани начнут отмечать уже с 29 февраля. Так, в этот день центральной площадкой для праздничных гуляний станет территория около Центра семьи «Казан».

В эту субботу там все начнется в 11.00. Гостей и жителей города там будут ждать: ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по народным танцам и хождению на ходулях, изготовлению кукол-оберегов и памятных монет.

И естественно самым ожидаемым и зрелищным моментом праздника встречи весны станет сжигание чучела Масленицы.

Кроме того, 29 февраля так же в 11.00 в казанском парке «Крылья Советов» покажут театрализованное представление и проведут спортивные конкурсы. На празднике всех пришедших будут ждать горячий чай с блинами, а также веселые хороводы, катание на лошадях и народные забавы.

ЛЕСОПАРК ЛЕБЯЖЬЕ

А вот непосредственно 1 марта основные гуляния Масленицы 2020 в Казани пройдут в лесопарке Лебяжье. Праздник начнется в 10.00.

Изюминкой празднования в этом году на данной площадке станет конкурс на лучший масленичный костюм среди горожан. Принять в нем участие могут как дети (до 14 лет), так и взрослые.

Кроме того, в Лебяжьем в этот день проводить зиму можно будет «взятием» снежной крепости. Также там запланированы ярмарка изделий народных промыслов и концертная программой. Само же сжигание чучела Масленицы 2020 в Казан 1 марта намечено на 13.00. После чего на празднике выступит певица Виктория Дайнеко.

В ЦЕНТРЕ

Помимо Лебяжьего Масленицу 2020 в Казани 1 марта отметят и в самом ее центре – на пешеходной улице Баумана.

Так, что же там ждет гостей и жителей города в это воскресенье? Во-первых, прийти на Масленицу 2020 в центр Казани стоит из-за того, что там в этот день будут бесплатно угощать блинами. Помимо лакомств, там для всех желающих проведут конкурсы с призами и мастер-классы. Не обойдется и без выступления артистов. Праздник пройдет около Дома печати с 12.30 до 16.30.

К слову, в этот день часть музеев на улице Баумана предоставят скидки на входные билеты. Сообщает городской комитет по развитию туризма.

Отметим, сжигание традиционного чучела Масленицы в программе не значится. Оно и понятно, как никак центр столицы Татарстана, какие уж тут костры.

КАК ПОГОДКА?

Гидрометцентр Татарстана предупреждает, в эту субботу, 29 февраля, в республике ожидаются сильные осадки – дождь, снег, в том числе и мокрый, а также метель (в Казани - ночью и утром).

Все это может сопровождаться сильным ветром с порывами до 18 м/с и туманом. Автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах. Ожидается образование снежной каши и гололедицы. Температура воздуха днем будет в пределах от -1 до +4 градусов.

В первый же день весны 2020 – 1 марта, синоптики пророчат татарстанцам освобождение от осадков – их особо не предвидится. Ночью ожидается от -1 до -6, а днем максимум – от -2 до +2.

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