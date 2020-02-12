2020-02-12T17:52:36+03:00
Общество

Масленица 2020 в Татарстане: полная программа мероприятий на острове-граде Свияжск

Масленицу 2020 в Татарстане отметят 1 марта. «Комсомолка» публикует полную программу гуляний на острове-граде Свияжск
Алина ГАБДУЛИНА
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Гостей будут встречать в 11.00 во внутреннем дворе музея истории Свияжска.Гостей будут встречать в 11.00 во внутреннем дворе музея истории Свияжска.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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До конца зимы осталось совсем немного. Поэтому в Татарстане уже вовсю идет подготовка к встрече весны - Масленице 2020. Так, 1 марта ее с размахом отметят на острове-граде Свияжск - вход свободный. «Комсомолка» публикует полную программу гуляний.

КОГДА ВЫВЕЗУТ ЧУЧЕЛО

Так, в 11.00 во внутреннем дворе музея истории Свияжска состоится встреча гостей. Праздник начнется с выступления фольклорного ансамбля «ВЕРЕС». Тогда же под обрядовые песни вывезут чучело Масленицы.

С 11.30 до 12.30 пришедшим предложат принять участие в хороводах, танцах, народных играх и забавах. После начнется шествие с чучелом Масленицы по улицам, которое закончится на Рождественской площади. Именно там и установят чучело.

В 13.00 на площади вновь зазвучат обрядовые песни, шутки и приговоры о Масленице. Следующие три будут работать интерактивные площадки: «Перетягивание каната», «Прыжки через скакалку», «Ходули», «Ягодка», «Вишенка», «Гиря», «Царь горы», «Маятник», «Бой мешками на бревне», «Перетягивание палки», «Валенок», «Кентавры», «Столкни с пня», «Камешки» и «Столбы».

КАКИЕ ПЛОЩАДКИ БУДУТ РАБОТАТЬ

Там же будут работать детские площадки: «Как у дяди Трифона», «Воротики», «Дударь», «Золотые ворота», «Наборный хоровод», «Заинька», «Калечина-малечина», «Валенки», «Большие лыжи», «Лабиринт» и «Скакалка».

Организуют и танцевальные площадки: «Во саду ли», «Светит месяц», «Матаня», «Нареченька», «Краковяк» и «Семеновна».

Кроме того, на Рождественской площади покажут представление «Театра Петрушки» и огненное шоу. Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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