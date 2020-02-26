"Не болейте! Выздоравливайте!": Для находящихся на карантине в Казани пассажиров Diamond Princess устроили салют

Восемь россиян, эвакуированных в Казань пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, начался четвертый день карантина. За состоянием их здоровья внимательно следят врачи, ежедневно проводятся лабораторные исследования. На данный момент, все находящиеся в инфекционной больнице пассажиры "Бриллиантовой принцессы" чувствуют себя хорошо, ни у кого нет температуры и кашля. Об этом накануне заявили медики.

- Состояние всех восьми человек удовлетворительно. Проводится ежедневное медицинское наблюдение. Созданы все условия для прибывания пациентов, все они комфортные. Что касается состояния здоровья пациентов, то ни у кого нет температуры, катаральных явлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Медицинское наблюдение ведется над каждым пациентом, - сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова Марат Гатауллин.

Все сотрудники, находящиеся в зоне карантина должны носить спецкостюмы. Фото: пресс-служба президента РТ.

Жители Казани по-разному относятся к нахождении в городе эвакуированных из Японии россиян. Кто-то считает, что людей могли отправить и на карантин в другой город, а кто-то не видит в этом никаких проблем.

Оказались в Казани и люди, которые решили поддержать находящихся на карантине россиян. Причем, не банальными словами, а настоящим салютом. Несколько человек поздно вечером 25 февраля устроили фейерверк возле здания и написали на ватмане плакат: "Не болейте!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/762934" frameborder="0"></iframe> Салют в честь эвакуированных из Японии.

Видели ли находившиеся на карантине пациенты салют, не известно, но, если даже не смогли лицезреть это лично, то могут это сделать через интернет. Видео уже распространили в соцсетях.

Отметим, эвакуированные граждане ближайшие две недели будут находиться на карантине. Все это время они будут жить в отдельном боксе и контактировать с ними смогут лишь врачи. Ни о какой возможности передачи эвакуированным предметов или продуктов в учреждении пока не говорят. Все медики, которые заходят на территорию бокса, обязаны надеть специальный костюм и маску.

Люди спокойно гуляют около больницы без масок.

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Как уже сообщалось, в минувшую субботу в Казань самолетом МЧС России были доставлены 8 пассажиров японского круизного лайнера. Всех их разместили в Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А. Ф. Агафонова (подробности)

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