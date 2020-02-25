Шанс передачи ребенку болезни 50%: в Казани «хрустальная леди» Лилия Тимергалеева беременна

Известная в Казани поэтесса, «хрустальная леди» Лилия Тимергалеева вышла замуж в октябре 2018 года. А в начале февраля текущего года она вместе с мужем Ришатом узнала, что ждет ребенка. Отметим, что у Лилии редкая болезнь - несовершенный остеогенез (ломкость костей – Ред.). Женщина передвигается на инвалидной коляске.

Молодая семья не собирается делать аборт, что, в принципе, и посоветовали медики. Ради ребенка Лилия и Ришат намерены бороться до последнего и полностью полагаются на Всевышнего. Корреспондент «Комсомолки» связалась с поэтессой, которая сейчас находится на 14 неделе срока.

У Лилии Тимергалеевой редкая болезнь - несовершенный остеогенез (ломкость костей).Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Раньше Лилия думала о том, чтобы после замужества взять ребенка из детского дома. Однако когда началась семейная жизнь, она поняла, что хочет родить сама. Несмотря на это, беременность женщины для семьи Тимергалеевых стала неожиданностью. Да, они ее планировали, но немного позже.

- Планировали чуть позже, тем не менее, мы рады, что так получилось, и Всевышний нам дал шанс, - призналась «Комсомолке» Лилия.

Рожать Лилия собирается путем кесарева сечения.

- Даст Всевышний - выношу. Врачи приняли наше решение и тщательно взялись везти меня в течение беременности и после, - отмечает Тимергалеева.

Вместе с тем, медики отметили, что шанс того, что болезнь матери может предаться ребенку – 50%. В связи с этим Лилия вспомнила свое детство, которые было непростым.

- Детство было богато опытом и испытаниями, но это не помешало мне стать счастливой, - призналась Лилия.

Впереди может быть много трудностей, но сейчас женщина чувствует лишь радость от своего положения. Лилию и Ришата Тимергалеевых всячески поддерживают родные и близкие.