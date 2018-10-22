В Казани замуж вышла известная поэтесса Лилия Салахутдинова

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-22T14:28:59+03:00

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В воскресенье, 21 октября, в мечете "Ярдэм" в Казани состоялся никах известной поэтессы Лилия Салахутдновой и ее возлюбленного Рашата Тимергалеева. На торжественное мероприятие с целью поздравить молодых приехал мэр города Ильсур Метшин.

Вести активную жизнь, творить, любить и быть любимой Лилие Салахтудновой не мешает даже инвалидное кресло, к которому она прикована с самого рождения. Она не только литературный деятель, но и заместитель вице-президента по воспитательной части лечебно-учебного реабилитационного центра «Ярдэм» и куратор проекта «Поддержим друг друга».

- Пусть в вашей семье будет царить любовь, понимание, уважение! Цените друг друга и пусть каждый вместе прожитый день будет наполнен радостными событиями и теплотой ! Счастье вашей семье! - поздравляет на своей официальной странице в Instagram Лилию и Ришата администрация мечети. Под постом всего наилучшего молодой семье пожелали и сотни горожан.

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