Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в больнице, куда с лайнера Diamond Princess доставили восемь россиян

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:32:44+03:00

Трое из эвакуированных заражены, но их жизни ничего не угрожает [фото]

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В воскресенье, 23 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов посетили восьмерых россиян с «коронавирусного» лайнера Diamond Princess, которые накануне были доставлены в Казань. Сейчас они находятся на карантине в республиканской клинической инфекционной больнице. Трое из эвакуированных заражены, но их жизни ничего не угрожает.

Вместе с главой республики в больнице побывала и глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Напомним, ближайшие две недели люди будут контактировать только с врачами. Медицинский центр, куда они помещены, обеспечен необходимыми препаратами, а его сотрудники прошли дополнительную подготовку.

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Фото: пресс-служба главы Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU