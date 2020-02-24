Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в больнице, куда с лайнера Diamond Princess доставили восемь россиян
В воскресенье, 23 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов посетили восьмерых россиян с «коронавирусного» лайнера Diamond Princess, которые накануне были доставлены в Казань. Сейчас они находятся на карантине в республиканской клинической инфекционной больнице. Трое из эвакуированных заражены, но их жизни ничего не угрожает.
Вместе с главой республики в больнице побывала и глава Роспотребнадзора России Анна Попова.
Фото: пресс-служба главы Татарстана
Напомним, ближайшие две недели люди будут контактировать только с врачами. Медицинский центр, куда они помещены, обеспечен необходимыми препаратами, а его сотрудники прошли дополнительную подготовку.
Фото: пресс-служба главы Татарстана
Фото: пресс-служба главы Татарстана
Фото: пресс-служба главы Татарстана
Фото: пресс-служба главы Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU