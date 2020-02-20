В Казани из 19 задержанных за грабежи и вымогательства семерых заподозрили в бандитизме

В этот четверг в МВД Татарстана сообщили о том, что в отношении семерых жителей республики было возбуждено уголовное дело по, скажем так, редкой в последнее время для региона, статье «Бандитизм».

Все началось с того, что в начале февраля этого годы полицейские задержали 19 членов преступной группы, хотя изначально говорилось лишь о 17-ти.

Как рассказал «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, все задержанные жители Казани, которые имеют принадлежность к ОПГ «Третья коробка».

По данным полицейских, они с марта 2014 по февраль 2019 годов занимались тем, что в основном «кошмарили» городских бизнесменов. На счету молодчиков, как минимум, 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Одно из них попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759219" frameborder="0"></iframe> В Казани задержали 17 членов группировки, которые терроризировали бизнесменов.МВД по РТ

В отношении задержанных уже возбуждены уголовные дела, например, по статьям: «Незаконный оборот наркотиков», «Незаконный оборот оружия», «Кража», «Вымогательство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Неправомерное завладение автомобилем», «Грабеж», «Разбой», «Хулиганство» и «Угроза убийством». После к ним добавились еще обвинения в бандитизме

Это стало возможным только во время следствия по другим эпизодам. Так, полицейскими были усмотрены в действиях и организации задержанных наличие лидера, «общака», разделение на группы по возрасту с назначением в каждой из них старшего, а также ежемесячные взносы от каждого члена.

Сейчас под арестом, то есть в камерах СИЗО, находятся 12 членов группировки.