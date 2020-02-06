Разыскиваются потерпевшие: в Казани задержали 17 членов группировки, которые терроризировали бизнесменов

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:09:24+03:00

Всем, кто пострадал от их действий необходимо обратиться по телефонам: (843) 291-26-49, 291-26-45. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Их обвиняют в совершении 25 преступлений, но возможно это еще не все их прегрешения [фото, видео]

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В Казани в ходе оперативной разработки сотрудники уголовного розыска задержали 17 членов местной группировки. По информации полицейских, они с марта 2014 по февраль 2019 годов держали в страхе бизнесменов Советского района города.

Задержанных обвиняют в совершении 25 преступлений. Среди которых вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, угон машины, грабеж, разбой и угроза убийством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759219" frameborder="0"></iframe> В Казани задержали 17 членов группировки, которые терроризировали бизнесменов.МВД по РТ

Но сотрудники главного следственного управления МВД Татарстана подозревают, что это еще неполный список прегрешений задержанных членов группировки.

- Есть основания полагать, что обвиняемые, а также их неустановленные на данный момент сообщники, совершили ряд аналогичных преступлений. Всем, кто пострадал от действий указанных лиц, или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться по телефонам: (843) 291-26-49, 291-26-45, - сообщили в МВД Татарстана.

Фото: МВД Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU