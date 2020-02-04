“Имени своего не назвал”: многодетной семье, которая оказалась в “снежной ловушке”, помог неизвестный тракторист
История многодетной семьи Хасановых, которые оказались в “снежной ловушке”, получила неожиданный поворот. В ночь на 4 февраля к их участку приехал незнакомый молодой человек на тракторе и расчистил дорогу от снега.
В Татарстане многодетной семье, которая оказалась в “снежной ловушке”, помог неизвестный тракторист.Предоставлено очевидцем
Напомним, Хасановы по закону получили бесплатный земельный участок у поселка Сокуры и построили там дом. Однако первая зима в новом жилище обернулась настоящим кошмаром. Выяснилось, что дорогу до них чистить некому Данная территория не принадлежит ни Казани, ни Лаишевскому району Татарстана. Алмаз, глава семейства, пытается решить вопрос с обслуживанием дороги к его дому, но пока все тщетно. Мужчина боится, что в случаи ЧП до их семьи могут попросту не доехать ни сотрудники МЧС, ни “скорая”.
- Ночью неизвестный парень после просмотра моего видео приехал с Больших Кабанов (село в Лаишевском районе - Ред.) и почистил дорогу. Даже имени своего не назвал - почистил и уехал, - рассказал этим утром “Комсомолке” Алмаз Хасанов.
Выяснилось также, что вечером 3 февраля мужчине позвонил глава Сокуровского сельского поселения Анатолий Новиков.
- Я думал это он (Анатолий Новиков - Ред.) приехал ночью чистить, но тот парень на тракторе сам нашел меня. Молодец, - замечает Алмаз.
“Комсомолка” вновь попыталась лично связаться с Анатолием Новиковым. Однако на рабочем месте его наш корреспондент снова не застала. Но секретарь Новикова отметила, что глава поселения уехал лично чистить снег на участках многодетных семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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